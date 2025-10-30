В Австралии игрок в крикет умер в 17 лет после попадания мяча в шею
Австралийский игрок в крикет 17-летний Бен Остин скончался на следующий день после того, как ему попали в шею мячом на тренировке в клубе Ferntree Gully в Мельбурне, пишет Reuters.
Подростка доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения, но в среду он умер.
Остин был на тренировке в шлеме, но без специальной защиты для шеи, которая обязательна в элитном крикете Австралии с 2023 года.
В 2014 году после такого же попадания мяча в шею умер выступавший за сборную страны 25-летний Фил Хьюз, отметили в Федерации крикета штата Виктория.
