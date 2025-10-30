В Австралии игрок в крикет умер в 17 лет после попадания мяча в шею

В Австралии 17-летний игрок в крикет умер после попадания мяча в шею

Бену Остину попали в шею на тренировке в мельбурнском клубе. Спортсмен был в шлеме, но без специальной защиты для шеи. В 2014-м от такой же травмы умер игравший за сборную 25-летний спортсмен

Фото: imago / Global Look Press

Австралийский игрок в крикет 17-летний Бен Остин скончался на следующий день после того, как ему попали в шею мячом на тренировке в клубе Ferntree Gully в Мельбурне, пишет Reuters.

Подростка доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения, но в среду он умер.

Остин был на тренировке в шлеме, но без специальной защиты для шеи, которая обязательна в элитном крикете Австралии с 2023 года.

В 2014 году после такого же попадания мяча в шею умер выступавший за сборную страны 25-летний Фил Хьюз, отметили в Федерации крикета штата Виктория.