Спорт
0

5 тысяч туристов приехали в Алма-Ату на матч «Кайрат» — «Реал»

Встреча пройдет 30 сентября, начало — 19:45 мск
Домашний стадион &laquo;Кайрата&raquo;
Домашний стадион «Кайрата» (Фото: gov.kz)

Более 5 тыс. иностранных туристов прибыли в Алма-Ату на матч футбольной Лиги чемпионом между «Кайратом» и мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

«Вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число посетителей составило десятки тысяч человек. Основной поток туристов прибыл из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств», — говорится в сообщении.

Как в Казахстане встретили «Реал» перед матчем Лиги чемпионов. Видео
Спорт
Килиан Мбаппе

В мэрии отметили значительный экономический эффект от проведения матча. «По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около $1500. Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг, что оказывает прямое влияние на развитие малого и среднего бизнеса, стимулирует сферу услуг и создает мультипликативный эффект для экономики города», — сказано в сообщении.

Игра пройдет 30 сентября, начало — 19:45 мск. «Кайрат» впервые пробился в основной этап Лиги чемпионов.

Ранее департамент полиции Алма-Аты сообщил, что для охраны общественного порядка в день матча задействуют более 2,5 тыс. сотрудников. В полиции призвали болельщиков показать истинное лицо города — «гостеприимство, уважение и высокую культуру поведения».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Реал Мадрид Кайрат
