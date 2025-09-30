Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина

Футболист сборной Украины Коваленко стал одноклубником Кокорина в «Арисе»

Полузащитник Виктор Коваленко, который последние четыре сезона провел в Италии, перешел в «Арис»

Виктор Коваленко (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко перешел в «Арис». Об этом сообщается в телеграм-канале кипрского клуба.

29-летний футболист подписал двухлетний контракт.

Коваленко ранее выступал за «Шахтер», а также итальянские «Аталанту», «Специю» и «Эмполи». В «Аталанте» он некоторое время играл вместе с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком.

В составе сборной Украины Коваленко провел 33 матча.

В составе «Ариса» выступает бывший нападающий сборной России Александр Кокорин.