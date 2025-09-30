 Перейти к основному контенту
Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина

Футболист сборной Украины Коваленко стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
Полузащитник Виктор Коваленко, который последние четыре сезона провел в Италии, перешел в «Арис»
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко перешел в «Арис». Об этом сообщается в телеграм-канале кипрского клуба.

29-летний футболист подписал двухлетний контракт.

Коваленко ранее выступал за «Шахтер», а также итальянские «Аталанту», «Специю» и «Эмполи». В «Аталанте» он некоторое время играл вместе с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком.

В составе сборной Украины Коваленко провел 33 матча.

В составе «Ариса» выступает бывший нападающий сборной России Александр Кокорин.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Арис Александр Кокорин сборная Украины по футболу
Александр Кокорин фото
Александр Кокорин
футболист
19 марта 1991 года
