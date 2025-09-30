Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко перешел в «Арис». Об этом сообщается в телеграм-канале кипрского клуба.
29-летний футболист подписал двухлетний контракт.
Коваленко ранее выступал за «Шахтер», а также итальянские «Аталанту», «Специю» и «Эмполи». В «Аталанте» он некоторое время играл вместе с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком.
В составе сборной Украины Коваленко провел 33 матча.
В составе «Ариса» выступает бывший нападающий сборной России Александр Кокорин.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов