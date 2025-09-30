В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову
ЦСКА доволен завершением дела бывшего тренера Владимира Федотова в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом в своем телеграм-канале написал директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову €630,7 тыс. за досрочное расторжение контракта. В своей апелляции тренер требовал компенсацию, эквивалентную годовой зарплате (€2,12 млн), но получил 30% от этой суммы.
«Мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров. Решение CAS — присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, — мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение», — написал Брейдо.
По словам Брейдо, в ЦСКА могут только сожалеть, что на это дело было потрачено немало времени, а спор тренера с клубом стал достоянием общественности. «Мы рады завершению судебного процесса. <...> Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», — заключил он.
Сам Федотов заявил, что полностью удовлетворен решением CAS. «Что касается сумм, их я комментировать не буду — для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения. То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора», — сказал Федотов, чей комментарий размещен в телеграм-канале SILA International Lawyers.
Федотов согласился с Брейдо, что «эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше». «Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», — добавил тренер.
Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В следующем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, а в РПЛ заняли шестое место.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов