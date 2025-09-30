 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 100 x 18 2 1,03 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,5 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,6 x 4,3 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 2,7 x 3,55 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6 x 4,8 2 1,47 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,8 x 4,3 2 3,8 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта ПАОК 1 1,75 x 3,8 2 4,6 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Кристал Пэлас 1 5,2 x 4,1 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову

CAS ранее обязал ЦСКА выплатить тренеру €630 тыс. за досрочное расторжение контракта. Сам Федотов также заявил, что удовлетворен решением суда
Владимир Федотов
Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА доволен завершением дела бывшего тренера Владимира Федотова в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом в своем телеграм-канале написал директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову €630,7 тыс. за досрочное расторжение контракта. В своей апелляции тренер требовал компенсацию, эквивалентную годовой зарплате (€2,12 млн), но получил 30% от этой суммы.

«Мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров. Решение CAS — присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, — мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение», — написал Брейдо.

По словам Брейдо, в ЦСКА могут только сожалеть, что на это дело было потрачено немало времени, а спор тренера с клубом стал достоянием общественности. «Мы рады завершению судебного процесса. <...> Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», — заключил он.

Сам Федотов заявил, что полностью удовлетворен решением CAS. «Что касается сумм, их я комментировать не буду — для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения. То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора», — сказал Федотов, чей комментарий размещен в телеграм-канале SILA International Lawyers.

Федотов согласился с Брейдо, что «эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше». «Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», — добавил тренер.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В следующем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, а в РПЛ заняли шестое место.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Владимир Федотов CAS
Материалы по теме
CAS обязал ЦСКА выплатить тренеру €630 тыс.
Спорт
Федотов сделал первое заявление после ухода с поста главного тренера ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Кипр приостановил прием заявок на визу в России Общество, 21:23
Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции Спорт, 21:21
Умерла вдова режиссера Григория Чухрая Общество, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
ВМС Швеции заинтересовались замеченным в перевозке урана судном из России Общество, 20:56
Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии Политика, 20:49
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«М.Видео» заинтересовал JD.com. Зачем эта сделка китайскому ретейлеруПодписка на РБК, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной в мире» Политика, 20:27
ФРГ раскрыла роль задержанного в Польше украинца в подрыве Nord Stream Политика, 20:16
В МИДе призвали США держаться мирного курса по Украине Политика, 20:13
Что такое шатдаун в США: механизм, примеры и последствия База знаний, 20:13
Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина Спорт, 20:06