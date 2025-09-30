В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову

CAS ранее обязал ЦСКА выплатить тренеру €630 тыс. за досрочное расторжение контракта. Сам Федотов также заявил, что удовлетворен решением суда

Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА доволен завершением дела бывшего тренера Владимира Федотова в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом в своем телеграм-канале написал директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову €630,7 тыс. за досрочное расторжение контракта. В своей апелляции тренер требовал компенсацию, эквивалентную годовой зарплате (€2,12 млн), но получил 30% от этой суммы.

«Мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров. Решение CAS — присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, — мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение», — написал Брейдо.

По словам Брейдо, в ЦСКА могут только сожалеть, что на это дело было потрачено немало времени, а спор тренера с клубом стал достоянием общественности. «Мы рады завершению судебного процесса. <...> Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», — заключил он.

Сам Федотов заявил, что полностью удовлетворен решением CAS. «Что касается сумм, их я комментировать не буду — для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения. То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора», — сказал Федотов, чей комментарий размещен в телеграм-канале SILA International Lawyers.

Федотов согласился с Брейдо, что «эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше». «Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», — добавил тренер.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В следующем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, а в РПЛ заняли шестое место.