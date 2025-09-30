Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона»
Российский нападающий Александр Овечкин пропустит предсезонный матч «Вашингтон Кэпиталз» с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает The Hockey News.
Встреча пройдет в ночь на 1 октября по московскому времени в Коламбусе, 40-летний капитан «Кэпиталз» не поехал на выезд.
Овечкин 18 сентября, в первый день тренировочного лагеря, получил травму «нижней части тела». После этого он пропустил три предсезонных матча — против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1) и «Нью-Джерси» (3:2 Б).
Россиянину только накануне разрешили полноконтактные тренировки. «Вашингтон» ждут еще предсезонные матчи с «Бостоном» (3 октября) и снова с «Коламбусом» (5 октября).
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
Овечкин в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по голам за карьеру, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
