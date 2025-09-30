 Перейти к основному контенту
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона»

Россиянин получил травму «нижней части тела» в первый же день тренировочного лагеря, только накануне ему разрешили полноконтактные занятия
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Российский нападающий Александр Овечкин пропустит предсезонный матч «Вашингтон Кэпиталз» с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает The Hockey News.

Встреча пройдет в ночь на 1 октября по московскому времени в Коламбусе, 40-летний капитан «Кэпиталз» не поехал на выезд.

Овечкин 18 сентября, в первый день тренировочного лагеря, получил травму «нижней части тела». После этого он пропустил три предсезонных матча — против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1) и «Нью-Джерси» (3:2 Б).

Россиянину только накануне разрешили полноконтактные тренировки. «Вашингтон» ждут еще предсезонные матчи с «Бостоном» (3 октября) и снова с «Коламбусом» (5 октября).

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Овечкин в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по голам за карьеру, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

