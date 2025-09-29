 Перейти к основному контенту
Овечкину после травмы разрешили тренировки с полным контактом

Овечкину после травмы разрешили тренировки с полным физическим контактом
Россиянин впервые с начала сборов «Вашингтона» полноценно тренировался с партнерами. В начале тренировочного лагеря 18 сентября Овечкин получил травму и с тех пор занимался с ограничениями и не участвовал в предсезонных матчах
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российскому нападающему Александру Овечкину впервые с начала предсезонного лагеря «Вашингтон Кэпиталз» разрешили полноконтактные тренировки, сообщил в соцсети X журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Овечкин в понедельник тренировался с основной группой игроков «Кэпиталз» без специального свитера, исключающего физический контакт.

Овечкин получил травму на старте сборов «Вашингтона» 18 сентября и пока не участвовал в товарищеских матчах команды.

Ранее тренер команды Спенсер Карбери говорил, что рассчитывает на участие 40-летнего Овечкина в двух предсезонных встречах.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Овечкин в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по голам за карьеру, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
