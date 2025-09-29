Овечкину после травмы разрешили тренировки с полным контактом
Российскому нападающему Александру Овечкину впервые с начала предсезонного лагеря «Вашингтон Кэпиталз» разрешили полноконтактные тренировки, сообщил в соцсети X журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.
Овечкин в понедельник тренировался с основной группой игроков «Кэпиталз» без специального свитера, исключающего физический контакт.
Овечкин получил травму на старте сборов «Вашингтона» 18 сентября и пока не участвовал в товарищеских матчах команды.
Ранее тренер команды Спенсер Карбери говорил, что рассчитывает на участие 40-летнего Овечкина в двух предсезонных встречах.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
Овечкин в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по голам за карьеру, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
