Овечкину после травмы разрешили тренировки с полным контактом

Россиянин впервые с начала сборов «Вашингтона» полноценно тренировался с партнерами. В начале тренировочного лагеря 18 сентября Овечкин получил травму и с тех пор занимался с ограничениями и не участвовал в предсезонных матчах

Александр Овечкин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российскому нападающему Александру Овечкину впервые с начала предсезонного лагеря «Вашингтон Кэпиталз» разрешили полноконтактные тренировки, сообщил в соцсети X журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Овечкин в понедельник тренировался с основной группой игроков «Кэпиталз» без специального свитера, исключающего физический контакт.

Овечкин получил травму на старте сборов «Вашингтона» 18 сентября и пока не участвовал в товарищеских матчах команды.

Ранее тренер команды Спенсер Карбери говорил, что рассчитывает на участие 40-летнего Овечкина в двух предсезонных встречах.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Овечкин в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по голам за карьеру, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.