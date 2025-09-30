Россиянин Непомнящий опустился на 19-ю строчку в рейтинге FIDE
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился c 15-го на 19-е место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), опубликованном на ее сайте.
На счету лучшего из россиян в рейтинге FIDE 2732 очка. В сентябре Непомнящий неудачно выступил в «Большой швейцарке», где занял 42-е место, набрав шесть очков в 11 партиях (только две победы).
Лидерство в рейтинге FIDE сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2839). В топ-5 также входят американцы Хикару Накамура (2816) и Фабиано Каруана (2789), индийцы Арджун Эригайси (2773; плюс одна строчка) и Рамешбабу Прагнанандха (2771; минус одна).
Действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу, который также неудачно выступил в «Большой швейцарке» (41-е место), опустился на пять позиций и стал 11-м (2752).
Из россиян в топ-50 еще входят Дмитрий Андрейкин (31, 2710), Андрей Есипенко (37, 2693), Даниил Дубов (42, 2684) и Петр Свидлер (43, 2682).
