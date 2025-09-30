 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Алькарас снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае, чтобы отдохнуть

Вторая ракетка мира после завоевания титула в Токио сообщил, что из-за некоторых проблем со здоровьем его команда решила, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире ATP серии «Мастерс» в Шанхае, который стартует 1 октября. Об этом 22-летний испанец сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«К сожалению, у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем, и мы с моей командой пришли к выводу, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться. Я действительно с нетерпением ждал возможности снова выступить перед потрясающими фанатами в Шанхае. Надеюсь, что скоро вернусь и увижу своих китайских фанатов в следующем году!» — написал Алькарас.

Ранее 30 сентября Алькарас обыграл американца Тейлора Фрица в финале турнира категории ATP 500 в Токио.

Испанец выиграл уже 24-й титул в карьере и восьмой в нынешнем сезоне. В Шанхае в прошлом году Алькарас дошел до четвертьфинала.

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн пройдет с 1 по 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.

