Алькарас победил Фрица и выиграл восьмой турнир ATP в сезоне
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал победителем турнира категории ATP 500 в Токио.
В финале Алькарас обыграл американца Тейлора Фрица, пятую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.
22-летний Алькарас выиграл 24-й титул в карьере и восьмой в нынешнем сезоне.
Испанец выиграл у 27-летнего Фрица четвертую очную встречу при одном поражении (в сентябре в Кубке Лейвера).
За победу в Токио Алькарас получит $416,36 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Фрицу достанутся $224 тыс. и 330 очков.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов