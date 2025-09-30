Алькарас победил Фрица и выиграл восьмой турнир ATP в сезоне

Алькарас стал победителем турнира категории ATP 500 в Токио

Карлос Алькарас (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал победителем турнира категории ATP 500 в Токио.

В финале Алькарас обыграл американца Тейлора Фрица, пятую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

22-летний Алькарас выиграл 24-й титул в карьере и восьмой в нынешнем сезоне.

Испанец выиграл у 27-летнего Фрица четвертую очную встречу при одном поражении (в сентябре в Кубке Лейвера).

За победу в Токио Алькарас получит $416,36 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Фрицу достанутся $224 тыс. и 330 очков.