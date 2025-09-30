 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 2,02 x 3,85 2 3,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 21 x 10 2 1,09 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,64 x 4,05 2 5,2 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,6 x 4,3 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 2,7 x 3,5 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6 x 4,7 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,83 x 4,3 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Алькарас победил Фрица и выиграл восьмой турнир ATP в сезоне

Алькарас стал победителем турнира категории ATP 500 в Токио
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал победителем турнира категории ATP 500 в Токио.

В финале Алькарас обыграл американца Тейлора Фрица, пятую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

22-летний Алькарас выиграл 24-й титул в карьере и восьмой в нынешнем сезоне.

Испанец выиграл у 27-летнего Фрица четвертую очную встречу при одном поражении (в сентябре в Кубке Лейвера).

За победу в Токио Алькарас получит $416,36 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Фрицу достанутся $224 тыс. и 330 очков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Карлос Алькарас Тейлор Фриц
Материалы по теме
Лучшая украинская теннисистка досрочно завершила сезон
Спорт
Умер «теннисный отец» Новака Джоковича
Спорт
Даниил Медведев победил третью ракетку мира Зверева на турнире в Пекине
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Умер бывший главный тренер сборной России по скалолазанию Спорт, 15:17
Медведев не подал на матч и снялся с полуфинала турнира ATP в Пекине Спорт, 15:16
NYT рассказала об угрозах безопасности из-за съезда генералов в США Политика, 15:14
Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации в стране Политика, 15:13
НАТО еще не пришло к выводу, было ли преднамеренным вторжение дронов Политика, 15:11
Какие задачи решают строители в сложных природно-климатических условиях Отрасли, 15:08
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Суд арестовал имущество генерала МВД Панова на ₽240 млн Политика, 15:02
В Махачкале арестовали участников подготовки взрыва отдела полиции Общество, 14:59
В японском городе рекомендовали пользоваться смартфонами два часа в день Общество, 14:56
Какие инструменты расширяют возможности международных расчетов Отрасли, 14:55
Рыбаки в Турции нашли беспилотный катер с 300 кг взрывчатки Политика, 14:54
Келлог заявил о передаче Путину посланий от США через Лукашенко Политика, 14:52
Путин установил особенности приватизации госимущества в условиях санкций Политика, 14:47