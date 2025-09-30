Россиянина назвали самым разносторонним полузащитником мира до 21 года
Футболист ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк является самым разносторонним полузащитником мира среди игроков не старше 21 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Соответствующий пост опубликован в аккаунте CIES в соцсети Х.
CIES анализирует показатели эффективности в семи игровых аспектах: игра в воздухе (Кисляк набрал здесь 68 из 100 баллов), оборона (82), начало атаки (80), созидание (87), дриблинг (79), ассистирование (85) и завершение атаки (76).
Трансферную стоимость 20-летнего Кисляка CIES оценивает в €33–38 млн.
В прошлом сезоне Кисляк стал основным игроком ЦСКА, в 33 матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне у полузащитника 15 матчей, три гола и пять результативных передач.
В 2025 году футболист дебютировал в сборной России, всего провел пять матчей и забил один мяч.
