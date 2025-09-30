Россиянина назвали самым разносторонним полузащитником мира до 21 года

CIES назвал Кисляка из ЦСКА самым разносторонним полузащитником мира до 21 года

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) провел анализ показателей эффективности 20-летнего игрока ЦСКА и сборной России Матвея Кисляка в семи игровых аспектах

Матвей Кисляк (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Футболист ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк является самым разносторонним полузащитником мира среди игроков не старше 21 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Соответствующий пост опубликован в аккаунте CIES в соцсети Х.

CIES анализирует показатели эффективности в семи игровых аспектах: игра в воздухе (Кисляк набрал здесь 68 из 100 баллов), оборона (82), начало атаки (80), созидание (87), дриблинг (79), ассистирование (85) и завершение атаки (76).

Фото: CIES

Трансферную стоимость 20-летнего Кисляка CIES оценивает в €33–38 млн.

В прошлом сезоне Кисляк стал основным игроком ЦСКА, в 33 матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне у полузащитника 15 матчей, три гола и пять результативных передач.

В 2025 году футболист дебютировал в сборной России, всего провел пять матчей и забил один мяч.