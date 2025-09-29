 Перейти к основному контенту
Как в Казахстане встретили «Реал» перед матчем Лиги чемпионов. Видео

Тысячи болельщиков встретили «Реал» в Казахстане перед матчем Лиги чемпионов
«Реал» прибыл в Алма-Ату, где 30 сентября сыграет с местным «Кайратом». Тысячи болельщиков встречали команду в аэропорту и на пути в отель. В полиции жителей призвали показать «высокую культуру поведения»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Страница ФК «Реал» в X)

Футболисты мадридского «Реала» вечером 28 сентября прибыли в Алма-Ату на матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА с местным «Кайратом». Игра пройдет 30 сентября.

Как в Казахстане встретили «Реал» перед матчем Лиги чемпионов. Видео
Video

Тысячи болельщиков пришли встречать мадридскую команду в аэропорту и возле гостиницы, отмечает «Казинформ».

В аэропорту игроков «Реала» угостили баурсаками, а оркестр исполнил на национальных музыкальных инструментах гимн Лиги чемпионов.

Футболисты покинули аэропорт через VIP-вход, их автобус встречал живой коридор из фанатов.

«Реал» остановился в отеле Intercontinental Almaty, футболистов там также окружили болельщики. Одним из самых популярных видео из гостиницы стало приветствие местного болельщика со стороны Килиана Мбаппе. На обращение: «Салам алейкум, брат» француз ответил: «Уа алейкум ас-салам».

В понедельник такой же ажиотаж возник у стадиона во время тренировки «Реала».

Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что для охраны общественного порядка в день матча задействуют более 2,5 тыс. сотрудников. В полиции призвали болельщиков показать истинное лицо города — «гостеприимство, уважение и высокую культуру поведения».

