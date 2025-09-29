Как в Казахстане встретили «Реал» перед матчем Лиги чемпионов. Видео
Футболисты мадридского «Реала» вечером 28 сентября прибыли в Алма-Ату на матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА с местным «Кайратом». Игра пройдет 30 сентября.
Тысячи болельщиков пришли встречать мадридскую команду в аэропорту и возле гостиницы, отмечает «Казинформ».
В аэропорту игроков «Реала» угостили баурсаками, а оркестр исполнил на национальных музыкальных инструментах гимн Лиги чемпионов.
Футболисты покинули аэропорт через VIP-вход, их автобус встречал живой коридор из фанатов.
«Реал» остановился в отеле Intercontinental Almaty, футболистов там также окружили болельщики. Одним из самых популярных видео из гостиницы стало приветствие местного болельщика со стороны Килиана Мбаппе. На обращение: «Салам алейкум, брат» француз ответил: «Уа алейкум ас-салам».
В понедельник такой же ажиотаж возник у стадиона во время тренировки «Реала».
Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что для охраны общественного порядка в день матча задействуют более 2,5 тыс. сотрудников. В полиции призвали болельщиков показать истинное лицо города — «гостеприимство, уважение и высокую культуру поведения».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов