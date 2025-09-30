 Перейти к основному контенту

Спорт


В Милане снесут легендарный стадион «Сан-Сиро»

На этой арене проводят домашние матчи «Милан» и «Интер». На том же месте будет построен новый стадион, который сможет принять Евро-2032
Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images
Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images

Миланский футбольный стадион «Сан-Сиро», также известный как «Стадион Джузеппе Меацца», где свои домашние матчи проводят «Интер» и «Милан», будет снесен. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на итоги голосования городского совета.

Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану» 24 голосами против 20. Сумма сделки составила €197 млн.

Теперь клубы смогут построить на том же месте новый стадион. Manica и Foster + Partners, два всемирно известных архитектурных бюро, выбранных «Интером» и «Миланом», должны разработать его проект в течение следующих 12 месяцев.

Начало строительства планируется в первой половине 2027 года, а открытие — в 2031-м. Таким образом, на новом стадионе могут провести матчи Евро-2032, который примет Италия и Турция.

«Сан-Сиро» был построен в 1926 году, последняя реконструкция проводилась в 1989-м. Он принимал матчи ЧМ-1934, ЧМ-1990, Евро-1980, финалы Кубка европейских чемпионов 1965 и 1970 годов, Лиги чемпионов 2001-го и 2016-го. В год столетия стадиона на нем пройдет церемония открытия Игр-2026.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Италия ФК Интер Милан ФК Милан Милан
