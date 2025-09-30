Символ Милана приговорили к сносу. Чем запомнился стадион «Сан-Сиро»

В Милане снесут легендарный стадион «Сан-Сиро». Почему это не только знаковая для футбола арена, но и настоящий символ Милана — в фотогалерее «РБК Спорт»

Стадион «Сан-Сиро» перед открытием, 1926 год (Фото: Municipality of Milan / Wikipedia)

«Сан-Сиро» был открыт в сентябре 1926 года. Арену построили на деньги президента «Милана», бизнесмена Пьеро Пирелли. 35-тысячный стадион был назван в честь района. Первоначально именовался «Новый футбольный стадион Сан-Сиро», поскольку прежняя арена «Милана» тоже находилась в Сан-Сиро.

«Сан-Сиро» стал в Италии первым многотысячным футбольным стадионом, без легкоатлетических дорожек, характерных для стадионов тех лет. Дизайн был вдохновлен английскими футбольными стадионами с четырьмя отдельными трибунами.

Торжественное открытие состоялось 19 сентября 1926 года, когда 35 тыс. зрителей увидели победу «Интера» над «Миланом» со счетом 6:3.

Первоначально стадион был домашней ареной и собственностью «Милана». В 1930-е «Сан-Сиро» выкупил городской совет. Была увеличена вместимость за счет соединения четырех трибун.

Фото: Keystone / Getty Images

А с 1947 года стадион стал домашним и для миланского «Интера», который раньше играл на «Арене Сивика» в центре города. К тому моменту благодаря реконструкции трибуны вмещали уже порядка 50 тыс. зрителей.

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Первый международный матч на «Сан-Сиро» прошел 20 февраля 1927 года. Тогда сборная Италии на глазах у 28 тыс. болельщиков сыграла вничью в товарищеском матче с Чехословакией.

Первый официальный матч прошел 22 февраля 1931 года. Во встрече Международного кубка Центральной Европы Италия обыграла Австрию со счетом 2:1 (на трибунах были 41 тыс. зрителей).

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

А в 1934 году «Сан-Сиро» принял матчи второго по счету чемпионата мира. Всего на стадионе прошло три игры.

Этот турнир является одним из самых скандальных в истории — многие сборные отказались от участия в знак протеста. В их числе британские команды, а также ряд южноамериканских, в том числе действующий чемпион Уругвай.

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Также турнир был омрачен взяточничеством и коррупцией. Ряд историков утверждают, что итальянский диктатор Бенито Муссолини использовал турнир как инструмент пропаганды фашизма. По их данным, Муссолини лично выбирал судей для матчей, в которых играла сборная Италии, а итальянское правительство вмешивалось в организацию мероприятий ФИФА.

Спорным было судейство в полуфинале ЧМ Италия — Австрия на «Сан-Сиро». Итальянцы в итоге обыграли Австрию (1:0), которая являлась явным фаворитом турнира, ее называли «Вундертим» («чудо-команда»).

Судил встречу швед Иван Эклинд. В одном из эпизодов он сыграл головой, отдав передачу итальянскому футболисту. Он принял ряд спорных решений в пользу итальянцев. Современники отмечают, что перед игрой видели шведского судью в ресторане вместе с представителями итальянских властей.

Полуфинал чемпионата мира, сборная Италии против сборной Австрии на стадионе «Сан-Сиро», 3 июня 1934 года (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Несмотря на спорное судейство, Эклинда назначили на финал Италия — Чехословакия. Это один из самых скандальных финалов в истории. Перед началом игры шведский арбитр поднялся в ложу к Муссолини. Позднее Эклинд рассказал, что «пошел засвидетельствовать свое уважение великому человеку».

Швед вынес множество спорных решений в пользу хозяев, которые в итоге победили.

После матча стало известно, что в случае поражения итальянских футболистов могли ждать репрессии. «Слава Богу, нам не довелось на своей шкуре проверить, была ли «обещанная» тюрьма пустой угрозой или нас действительно намеревались наказать, если не выиграем финал», — рассказал игрок команды Луиджи Монти.

За Кубком Жюля Риме (трофей чемпиону мира с 1930 по 1970 год) в ложу поднялся капитан сборной Италии Джузеппе Меацца. Большую часть карьеры он провел за «Интер» (13 сезонов, также был тренером) и два года выступал за «Милан». В 1980 году «Сан-Сиро» был переименован в его честь. На тот момент на счету Италии было два чемпионских титула — и оба завоеваны, когда капитаном был Меацца.

Однако на домашних матчах «Милана» стадион по-прежнему именуется «Сан-Сиро».

Чехословакия против Голландии во время чемпионата Европы, 1980 год (Фото: Action Images / Sporting Picture / Reuters)

Позднее «Сан-Сиро» принял три игры Евро-1980. Одну из них проводила сборная Италии — она сыграла вничью в групповом раунде с Испанией.

Франц Беккенбауэр на стадионе «Сан-Сиро» во время чемпионата мира по футболу FIFA 1990 года (Фото: Bongarts / Getty Images)

На стадионе прошли и матчи чемпионата мира-1990 — шесть игр. Но сборную Италии Милан тогда не увидел.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

К 2021 году сборная Италии провела на «Сан-Сиро» 44 матча и ни разу не проиграла. Первое поражение произошло 6 октября 2021 года, когда итальянцы уступили Испании в полуфинале Лиги наций (1:2). Стадион также принял финал Лиги наций, где Франция победила Испанию.

После Италия провела на «Сан-Сиро» четыре матча и в двух последних потерпела поражения.

Фото: Keystone / Getty Images

С 1948 по 1955 год инженеры Армандо Ронка и Ферруччо Кальцолари разрабатывали проект второго расширения стадиона, которое должно было увеличить вместимость с 50 тыс. до 150 тыс. зрителей.

Кальцолари и Ронка предложили сделать три дополнительных, вертикально расположенных кольца зрительских рядов. Девятнадцать спиральных пандусов — каждый длиной 200 метров — обеспечивали доступ к верхним ярусам, которые в народе назвали «вторым кольцом». Во время строительства от реализации самого высокого из трех колец отказались, а предельное число зрителей ограничили 100 тыс.

Затем из соображений безопасности вместимость была уменьшена до 60 тыс. сидячих и 25 тыс. стоячих мест.

В начале 1990-х у «Сан-Сиро» появились 11 цилиндрических башен, которые стали визитной карточкой стадиона. Их разработал архитектор Франческо Рагацци.

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Цилиндрические башни появились неспроста. Они отсылали к расположенным в районе Сан-Сиро цилиндрическим домам.

В результате «Сан-Сиро» вошел в список лучших архитектурных сооружений Милана и спортивного мира.

Нападающий «Бенфики» Торрес (справа) и два защитника миланского «Интера» бьют головой во время финала Кубка европейских чемпионов на стадионе «Сан-Сиро», 27 мая 1965 года (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

«Сан-Сиро» принял четыре финала Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов.

И лишь в одном из этих финалов играла миланская команда. В самом первом: в 1965 году «Интер» победил лиссабонскую «Бенфику» со счетом 1:0 и во второй раз подряд завоевал Кубок европейских чемпионов.

Кубок европейских чемпионов 1969/70 «Фейеноорд» — «Селтик» 2:1 на стадионе «Сан-Сиро» (Фото: Wikipedia)

В 1970 году прошел второй финал — роттердамский «Фейеноорд» обыграл шотландский «Селтик» (2:1).

Игроки «Баварии» празднуют победу в серии пенальти над «Валенсией» во время финала Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «Валенсией», который состоялся на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, 2001 год (Фото: Alex Livesey / Allsport / Getty Images)

Следующего финала на «Сан-Сиро» пришлось ждать 31 год. К 2001 году турнир благодаря владельцу «Милана» Сильвио Берлускони изменил формат и был переименован в Лигу чемпионов. В 2001-м «Бавария» в драматичном матче победила «Валенсию» в серии пенальти (1:1, 5:4 — по пенальти).

Общий вид церемонии открытия перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Атлетико» на стадионе «Сан-Сиро» 28 мая 2016 года в Милане (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Последний финал состоялся в 2016 году и стал не менее интригующим. Мадридский «Реал», как и «Бавария», спасся от поражения во втором тайме — 1:1. Но сделал это на последних секундах, а в серии пенальти победил мадридский «Атлетико» (5:3).

В рамках плей-офф Лиги чемпионов миланские клубы встречались на «Сан-Сиро» трижды — в 2003, 2005 и 2023 годах.

В 2003 году оба матча полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» завершились вничью (0:0, 1:1).

Фото: Michael Steele/Getty Images

Но в финал прошел «Милан» за счет гола в гостевом матче. «Милан» в итоге стал чемпионом турнира, не одержав при этом ни одной победы в основное время после четвертьфинала. В финале миланцы обыграли другой итальянский клуб — туринский «Ювентус» (0:0, 3:2 — в серии пенальти).

В 2005 году «Милан» и «Интер» встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов. На этот раз «Милан» одержал две уверенные победы — 2:0 и 3:0.

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Первый матч до сих пор в памяти у многих любителей футбола. Фанаты «Интера» после второго пропущенного гола начали закидывать штрафную соперника файерами и петардами.

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Один из файеров угодил в вратаря «Милана» Диду, которому потребовалась помощь врачей.

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Фанаты на этом не успокоились, и вскоре на поле пришлось выйти пожарным.

Из-за поведения болельщиков матч был надолго прерван. Рассматривалась возможность досрочного завершения игры и присуждения «Интеру» технического поражения.

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

В результате «Интер» получил серьезный денежный штраф и четырехматчевое закрытие трибун на турнирах под эгидой УЕФА. «Милан» же в том сезоне дошел до финала, где уступил в серии пенальти «Ливерпулю».

Фото: Marco Luzzani / Getty Images

В 2023 году «Милан» и «Интер» встретились в полуфинале Лиги чемпионов. На этот раз «Интер» одержал две уверенных победы, а в финале проиграл «Манчестер Сити».

Фото: Marco Luzzani / Getty Images

В 2026 году «Сан-Сиро» примет зимние Олимпийские игры: именно там пройдет церемония открытия. Олимпиада, вероятно, станет последним крупным событием в истории «Сан-Сиро».

К 2027 году его планируется снести, после чего должно начаться строительство новой арены. Открытие запланировано на 2031 год. Таким образом, на новом стадионе могут пройти матчи Евро-2032, который примут Италия и Турция.

Фото: Global Look Press

Городской совет Милана принял решение о продаже 80-тысячного стадиона «Интеру» и «Милану» 24 голосами против 20. Сумма сделки составила €197 млн.

Вопрос сноса «Сан-Сиро» был поднят еще в прошлом десятилетии. Но властям долго не удавалось найти консенсус. Клубы жаловались, что стадион устарел и даже модернизация не поможет. Но жители Милана выходили на акции протеста. Противники сноса также говорили, что снос навредит экологии.

«Это не просто футбольный стадион, это символ и важная часть истории города. Я действительно не представляю возможным снос «Сан-Сиро» для того, чтобы построить рядом с ним новый стадион меньшего размера, который снова будут делить между собой две команды», — заявил Франческо Рагацци, разработавший башни на «Сан-Сиро».

Легендарный стадион 1 августа отметил 100 лет с закладки первого камня. А в сентябре 2026-го будет ровно век с момента открытия арены.