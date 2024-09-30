«Атлетико» после беспорядков в дерби запретит фанатам прятать лица
Мадридский «Атлетико» объявил на своем сайте, что в ближайшее время запретит использование на стадионе любых предметов одежды, скрывающих лицо и мешающих опознать человека.
В случае нарушения этого правила болельщика сразу выдворят с арены.
Накануне «Атлетико» принимал «Реал» в восьмом туре чемпионата Испании (1:1).
На 69-й минуте встречу прервали примерно на 20 минут из-за поведения болельщиков «Атлетико», которые cтали бросать на поле посторонние предметы после гола «Реала».
Игроки, в том числе капитан хозяев Коке, пытались успокоить фанатов, но судье пришлось увести игроков в раздевалки, а диктор по стадиону сообщил болельщикам, что матч могут окончательно остановить.
В «Атлетико» также сообщили, что одного из нарушителей уже выявили, его пожизненно лишили членства в клубе.
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