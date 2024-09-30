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«Атлетико» после беспорядков в дерби запретит фанатам прятать лица

«Атлетико» после беспорядков в дерби с «Реалом» запретит фанатам закрывать лица
Дерби с «Реалом» (1:1) накануне прерывалось на 20 минут из-за реакции фанатов «Атлетико» на пропущенный гол — они начали бросать на поле посторонние предметы. Теперь за попытку спрятать лицо фанатов клуба будут выгонять с арены
Капитан &laquo;Атлетико&raquo; Коке успокаивает фанатов в матче с &laquo;Реалом&raquo;
Капитан «Атлетико» Коке успокаивает фанатов в матче с «Реалом» (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Мадридский «Атлетико» объявил на своем сайте, что в ближайшее время запретит использование на стадионе любых предметов одежды, скрывающих лицо и мешающих опознать человека.

В случае нарушения этого правила болельщика сразу выдворят с арены.

Накануне «Атлетико» принимал «Реал» в восьмом туре чемпионата Испании (1:1).

На 69-й минуте встречу прервали примерно на 20 минут из-за поведения болельщиков «Атлетико», которые cтали бросать на поле посторонние предметы после гола «Реала».

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Игроки, в том числе капитан хозяев Коке, пытались успокоить фанатов, но судье пришлось увести игроков в раздевалки, а диктор по стадиону сообщил болельщикам, что матч могут окончательно остановить.

В «Атлетико» также сообщили, что одного из нарушителей уже выявили, его пожизненно лишили членства в клубе.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Атлетико Мадрид Реал Мадрид футбольные болельщики
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