«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в мадридском дерби

Матч на стадионе «Атлетико» завершился со счетом 1:1

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Футболисты «Реала» сыграли ничью с «Атлетико» в восьмом туре чемпионата Испании.

Матч на стадионе «Атлетико» закончился со счетом 1:1.

На 69-й минуте встречу прервали из-за поведения болельщиков «Атлетико», которые бросали на поле посторонние предметы.

Дерби пропустил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, у которого травма бедра.

До этой встречи только эти две команды шли без поражений в чемпионате. «Атлетико» уступал идущему вторым в таблице сопернику два очка.

В предыдущих пяти матчах между командами «Атлетико» победил два раза, «Реал» — один, еще две игры завершились вничью.

В девятом туре «Реал» 5 октября сыграет дома с «Вильярреалом», а «Атлетико» на следующий день встретится в гостях с «Реал Сосьедад».