 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в мадридском дерби

Матч на стадионе «Атлетико» завершился со счетом 1:1
Главный тренер мадридского &laquo;Реала&raquo; Карло Анчелотти
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Футболисты «Реала» сыграли ничью с «Атлетико» в восьмом туре чемпионата Испании.

Матч на стадионе «Атлетико» закончился со счетом 1:1.

На 69-й минуте встречу прервали из-за поведения болельщиков «Атлетико», которые бросали на поле посторонние предметы.

Дерби пропустил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, у которого травма бедра.

До этой встречи только эти две команды шли без поражений в чемпионате. «Атлетико» уступал идущему вторым в таблице сопернику два очка.

Журналист узнал о предупреждении «Реалу» от Неймара по поводу Мбаппе
Спорт
Килиан Мбаппе

В предыдущих пяти матчах между командами «Атлетико» победил два раза, «Реал» — один, еще две игры завершились вничью.

В девятом туре «Реал» 5 октября сыграет дома с «Вильярреалом», а «Атлетико» на следующий день встретится в гостях с «Реал Сосьедад».

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Испания
Материалы по теме
УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер
Спорт
«Реал» продлил контракт с голкипером сборной Украины
Спорт
Мбаппе выбыл на несколько недель из-за травмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
В Киеве раздались взрывыПолитика, 05:16
FT раскрыла, как разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»Политика, 05:04
На Непал обрушились крупнейшие за 20 лет ливниОбщество, 04:49
«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в мадридском дербиСпорт, 04:06
На севере Москвы произошел пожар в ЖК «Селигер сити»Общество, 03:59
Мошенники попытались украсть ₽6 млн у генерал-майора юстиции на пенсииОбщество, 03:56
СК обратился к ОАЭ из-за дела против экс-замглавы МВД ДагестанаОбщество, 02:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и окрестностямиПолитика, 02:45
В Первомайске в ЛНР пропал свет из-за пожара на нескольких улицахОбщество, 02:18
Финансисты с Уолл-стрит рассказали, что пугает в Харрис и ТрампеФинансы, 02:15
В ОНК сообщили об отсутствии жалоб от Иванова и Булгакова на СИЗОПолитика, 01:53
ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по посольствуПолитика, 01:33
В Дагестане загорелась гостиница «Киев»Общество, 01:27
Грузия предложила России перейти к делу по сближению с Абхазией и ОсетиейПолитика, 01:07