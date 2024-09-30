«Торпедо» Ларионова победило «Барыс», впервые забросив десять шайб в КХЛ

Клуб Ларионова впервые в КХЛ забросил десять шайб в одном матче

Матч в Астане завершился со счетом 1:10. У «Торпедо» авторами шайб стали десять разных игроков. Форвард нижегородцев Дмитрий Кагарлицкий забил первый гол в сезоне и набрал 500-е очко в КХЛ

Игорь Ларионов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Торпедо» (Нижний Новгород))

Нижегородское «Торпедо», которое возглавляет Игорь Ларионов, разгромило в Астане «Барыс» и одержало крупнейшую победу в своей истории в КХЛ.

Матч завершился со счетом 1:10 (1:2, 0:5, 0:3). У хозяев отличился Антон Бурдасов (15-я минута). У гостей забивали Дмитрий Кагарлицкий (10), Никита Артамонов (13), Михаил Орлов (29), Михаил Абрамов (33), Бобби Линч (34), Никита Шавин (35), Денис Почивалов (40), Сергей Гончарук (48), Владислав Фирстов (54) и Евгений Свечников (55).

Кагарлицкий, забросивший дебютную шайбу за клуб и сделавший результативную передачу, преодолел отметку в 500 очков в КХЛ (188 голов и 313 передач).

Ранее крупнейшей победой «Торпедо» в КХЛ был разгром подмосковного «Витязя» со счетом 9:1 в 2012 году.

«Барыс» повторил свой антирекорд по разнице шайб — в 2016 году он проиграл 0:9 петербургскому СКА.

В КХЛ всего восемь клубов забрасывали 10 и более шайб за матч.

«Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, «Барыс» замыкает таблицу в Восточной.

В параллельном матче игрового дня магнитогорский «Металлург» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:1.