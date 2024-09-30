«Авангард» прервал серию из семи поражений подряд в КХЛ
Омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь», одержав первую победу в восьми последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Матч в Омске завершился со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). У хозяев льда шайбы забросили Игорь Мартынов (28-я минута), Линден Вей (33) и Райан Спунер (59), который провел первый матч после возвращения в «Авангард».
У «Сибири» забивали Энди Андреофф (24) и Георгий Белоусов (26).
«Авангард» с девятью очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сибирь» — третья (12).
В следующем матче омичи 3 октября сыграют с ярославским «Локомотивом», а новосибирцы 5 октября встретятся в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Спунер в прошлом сезоне набрал 67 очков (24 шайбы и 43 передачи) в 75 матчах за «Авангард». 20 сентября клуб сообщил, что канадец вернулся в команду, подписав контракт на сезон.
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