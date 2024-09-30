«Авангард» победил «Сибирь» и прервал серию из семи поражений подряд в КХЛ

«Авангард» прервал серию из семи поражений подряд в КХЛ

«Авангард» победил «Сибирь» со счетом 3:2. Победная шайба на счету Райана Спунера, который в сентябре вернулся в Омск

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь», одержав первую победу в восьми последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Омске завершился со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). У хозяев льда шайбы забросили Игорь Мартынов (28-я минута), Линден Вей (33) и Райан Спунер (59), который провел первый матч после возвращения в «Авангард».

У «Сибири» забивали Энди Андреофф (24) и Георгий Белоусов (26).

«Авангард» с девятью очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сибирь» — третья (12).

В следующем матче омичи 3 октября сыграют с ярославским «Локомотивом», а новосибирцы 5 октября встретятся в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Спунер в прошлом сезоне набрал 67 очков (24 шайбы и 43 передачи) в 75 матчах за «Авангард». 20 сентября клуб сообщил, что канадец вернулся в команду, подписав контракт на сезон.