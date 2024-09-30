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«Авангард» прервал серию из семи поражений подряд в КХЛ

«Авангард» победил «Сибирь» и прервал серию из семи поражений подряд в КХЛ
«Авангард» победил «Сибирь» со счетом 3:2. Победная шайба на счету Райана Спунера, который в сентябре вернулся в Омск
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь», одержав первую победу в восьми последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Омске завершился со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). У хозяев льда шайбы забросили Игорь Мартынов (28-я минута), Линден Вей (33) и Райан Спунер (59), который провел первый матч после возвращения в «Авангард».

У «Сибири» забивали Энди Андреофф (24) и Георгий Белоусов (26).

«Авангард» с девятью очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сибирь» — третья (12).

В следующем матче омичи 3 октября сыграют с ярославским «Локомотивом», а новосибирцы 5 октября встретятся в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Спунер в прошлом сезоне набрал 67 очков (24 шайбы и 43 передачи) в 75 матчах за «Авангард». 20 сентября клуб сообщил, что канадец вернулся в команду, подписав контракт на сезон.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Сибирь
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