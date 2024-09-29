Болельщик «Вест Бромвича» умер во время выездного матча в Чемпионшипе

В Англии болельщик «Вест Бромвича» умер во время матча

Лидер Чемпионшипа «Вест Бромвич» в субботу проиграл на выезде «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:3. На игру приехали около 3 тыс. фанатов «Вест Бромвича», один из них скончался прямо во время игры

Фото: Karl Vallantine / Imago / Global Look Press

Болельщик «Вест Бромвича» умер во время субботнего выездного матча команды с «Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе (второй дивизион Англии), сообщила пресс-служба клуба.

«Вест Бромвич» выразил соболезнования семье умершего.

На матч пришли около 3 тыс. болельщиков «Вест Бромвича».

В первом тайме фанаты попросили остановить игру из-за ухудшения самочувствия одного из зрителей. Медики и стюарды пытались оказать болельщику первую помощь, но он скончался.

Матч на стадионе «Хиллсборо» завершился победой шеффилдской команды со счетом 3:2.

«Вест Бромвич» потерпел первое поражение, но продолжает лидировать в Чемпионшипе после семи туров. Команда в 2021 году вылетела из Английской премьер-лиги.