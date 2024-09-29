В Англии болельщик «Вест Бромвича» умер во время матча
Болельщик «Вест Бромвича» умер во время субботнего выездного матча команды с «Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе (второй дивизион Англии), сообщила пресс-служба клуба.
«Вест Бромвич» выразил соболезнования семье умершего.
На матч пришли около 3 тыс. болельщиков «Вест Бромвича».
В первом тайме фанаты попросили остановить игру из-за ухудшения самочувствия одного из зрителей. Медики и стюарды пытались оказать болельщику первую помощь, но он скончался.
Матч на стадионе «Хиллсборо» завершился победой шеффилдской команды со счетом 3:2.
«Вест Бромвич» потерпел первое поражение, но продолжает лидировать в Чемпионшипе после семи туров. Команда в 2021 году вылетела из Английской премьер-лиги.
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