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Александр Мостовой решил пройти тренерскую стажировку в «Спартаке»

Бывшему спартаковцу сейчас 56 лет. В настоящее время он учится в академии РФС на тренера вместе с другими бывшими игроками — Андреем Аршавиным и Юрием Жирковым
Александр Мостовой
Александр Мостовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой сообщил ТАСС, что в октябрьскую паузу на матчи сборных рассчитывает пройти тренерскую стажировку у «красно-белых».

«Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», — сказал Мостовой.

Мостовой с мая прошлого году учится в академии РФС на тренера вместе другими бывшими игроками — в частности, Андреем Аршавиным и Юрием Жирковым.

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Мостовой был игроком «Спартака» в 1987–1991 годах, после чего уехал играть в Европу, где до 2005-го выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Тренерский штаб «Спартака» с этого сезона возглавляет Деян Станкович, команда идет на шестом месте в РПЛ после десяти туров.

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Анна Сатдинова
Футбол Александр Мостовой ФК Спартак Москва
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