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Абаскаль сравнил время в «Спартаке» с «роскошным» экспериментом

Абаскаль — о работе в «Спартаке»: если это и был эксперимент, то роскошный
Испанец проработал в «Спартаке» два неполных сезона и в первый год привел «красно-белых» к бронзе РПЛ, которой, по его словам, очень гордится
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Испанский тренер Гильермо Абаскаль, которого в апреле уволили из «Спартака», заявил «Матч ТВ», что во время его работы в клубе было мало экспериментов и он на самом деле очень доволен третьим местом в РПЛ в 2023 году.

Абаскаль, самый молодой тренер в российской истории «Спартака», возглавлял «красно-белых» с лета 2022 года до апреля 2024-го.

«Если бы мы не допустили ошибок в первый год, возможно, были бы близки к титулу. Нужно не забывать, что весной у нас хватало травм <...>. Так что сложно сказать, что это был эксперимент, тем более что мы заняли третье место в РПЛ. При нормальной ситуации этот результат гарантировал место в еврокубках», — сказал Абаскаль.

По словам тренера, ему удалось выстроить фундамент, но усиление команды пошло не по плану и «Спартак» стал играть нестабильно.

Абаскаль сразу после отставки из «Гранады» посетил матч «Спартака»
Спорт
Гильермо Абаскаль

«Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов. Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент», — сказал Абаскаль.

«Спартак» с нового сезона возглавляет Деян Станкович. Команда занимает шестое место в РПЛ после десяти туров.

Абаскаль после ухода из «Спартака» работал в «Гранаде» (второй дивизион), но был уволен после шести туров.

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Анна Сатдинова
ФК Спартак Москва Гильермо Абаскаль Футбол
Гильермо Абаскаль фото

Гильермо Абаскаль

футбольный тренер
13 апреля 1989 года
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