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Фигуристка Косторная пропустит часть сезона из-за болезни

Косторная: «Пропустим значительное количество соревнований из-за моей болезни»
Фигуристка не уточнила диагноз, но сообщила, что ей требуется гораздо больше времени на восстановление, чем она рассчитывала. Косторная выступает в паре с мужем Георгием Куницей
Алена Косторная и Георгий Куница
Алена Косторная и Георгий Куница (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристка Алена Косторная сообщила в телеграм-канале, что они с партнером и мужем Георгием Куницей пропустят значительную часть соревнований в новом сезоне из-за ее длительного восстановления после болезни.

25 сентября Косторная написала, что сильно болеет и ей пришлось лечь в больницу. Она не уточнила диагноз.

«Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать», — написала Косторная.

Фигуристка отметила, что ей разрешили некоторые нагрузки и пребывание на льду и что она планирует выступать в шоу.

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Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании. С 2023 года она перешла в парное катание. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар Косторная и Куница заняли предпоследнее, девятое место.

Российским фигуристам продлили отстранение от международных турниров на предстоящий сезон.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
фигурное катание Алена Косторная
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