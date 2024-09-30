Рублев проиграл 96-й ракетке мира из Китая в четвертьфинале турнира в Пекине

Рублев проиграл 96-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Пекине

Россиянин с утра победил соперника из Испании, а в четвертьфинале уступил в двух сетах 22-летнему китайцу Бу Юньчаокэтэ. До полуфинала турнира из россиян добрался только Даниил Медведев

Андрей Рублев (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал турнира в Пекине с призовым фондом более $3,7 млн.

В четвертьфинале Рублев уступил 22-летнему китайцу Бу Юньчаокэтэ, который занимает 96-е место в рейтинге ATP, со счетом 5:7, 4:6.

Рублев проводил второй матч за день. Утром он победил в двух сетах испанца Алехандро Давидовича-Фокину — их встречу в воскресенье прервали после третьего гейма и перенесли на понедельник.

Следующим соперником Бу Юньчаокэтэ будет первая ракетка мира Янник Синнер.

Из трех игравших в четвертьфинале россиян в полуфинал вышел только Даниил Медведев, которому предстоит матч против испанца Карлоса Алькараса.