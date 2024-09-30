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Рублев проиграл 96-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Пекине
Рублев проиграл 96-й ракетке мира из Китая в четвертьфинале турнира в Пекине
Россиянин с утра победил соперника из Испании, а в четвертьфинале уступил в двух сетах 22-летнему китайцу Бу Юньчаокэтэ. До полуфинала турнира из россиян добрался только Даниил Медведев
Андрей Рублев
Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал турнира в Пекине с призовым фондом более $3,7 млн.
В четвертьфинале Рублев уступил 22-летнему китайцу Бу Юньчаокэтэ, который занимает 96-е место в рейтинге ATP, со счетом 5:7, 4:6.
Рублев проводил второй матч за день. Утром он победил в двух сетах испанца Алехандро Давидовича-Фокину — их встречу в воскресенье прервали после третьего гейма и перенесли на понедельник.
Следующим соперником Бу Юньчаокэтэ будет первая ракетка мира Янник Синнер.
Из трех игравших в четвертьфинале россиян в полуфинал вышел только Даниил Медведев, которому предстоит матч против испанца Карлоса Алькараса.
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