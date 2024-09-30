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Путина попросили допустить клубы новых регионов к российским турнирам

Сальдо попросил Путина допустить клубы новых регионов к российским турнирам
С прошлого года в первенстве России в третьем дивизионе выступают два крымских клуба, несмотря на возражения УЕФА. Сальдо попросил дать возможность футболистам из новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях
Футболисты &laquo;Севастополя&raquo; в матче Второй лиги
Футболисты «Севастополя» в матче Второй лиги (Фото: Официальный сайт ФК «‎Севастополь» )

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента России Владимира Путина дать возможность футбольным клубам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях. Слова Сальдо приводит «РИА Новости».

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР присоединились к России в сентябре 2022 года.

«Наши команды…, Крым у нас и четыре наших новых субъекта пока что не принимают участия в общероссийских соревнованиях по футболу. Очевидно, там есть какие-то правила, но если можно уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу», — сказал Сальдо.

В 2023 году два крымских клуба, ялтинский «Рубин» и «Севастополь» начали выступать в дивизионе Б Второй лиги (третий уровень российского футбола). Всего в Футбольной национальной лиге (отвечает за соревнования в Первой и Второй лигах) были готовы принять четыре крымских клуба. В Кубке России, куда в этом сезоне допустили 13 любительских команд, крымских клубов нет.

«РБК Спорт» направил запрос в РФС.

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По решению УЕФА крымские клубы должны были соревноваться только в чемпионате региона, для чего в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. В УЕФА неоднократно напоминали, что не разрешали крымским клубам участвовать в российских соревнованиях.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров УЕФА с 2022 года, РФС рассматривал вариант перейти в Азиатскую конфедерацию, но решение об этом не было принято.

В октябре 2023-го МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в свой состав олимпийских советов четырех новых регионов, посчитав это нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности Украины.
 

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Анна Сатдинова
При участии
Грант Гетадарян
Футбол УЕФА Крым ДНР ЛНР Владимир Сальдо Херсонская область
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