 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Касаткина проиграла американке в третьем круге крупного турнира в Пекине

Касаткина проиграла Анисимовой в третьем круге крупного турнира в Пекине
Россиянка уступила 43-й ракетке мира Анисимовой в двух сетах — 6:7 (1:7), 4:6. В Пекине продолжают борьбу Калинская и Андреева
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина завершила выступление на турнире WTA-1000 в Пекине в третьем круге.

Россиянка уступила американке Аманде Анисимовой (43-я в рейтинге) со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

Таким образом, до 1/8 финала турнира из россиянок дошли только Анна Калинская и Мирра Андреева.

Мирра Андреева вышла в четвертый круг на турнире WTA-1000 в Пекине
Спорт
Мирра Андреева

Соперницей Калинской будет украинка Юлия Стародубцева (115-я), а Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт (45-я).

Призовой фонд турнира в Пекине составляет почти $9 млн, победительница соревнований получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.

Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир WTA — в английском Истборне.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Дарья Касаткина WTA
Материалы по теме
Касаткина проиграла в финале крупного теннисного турнира в Сеуле
Спорт
Матчи Рублева и Калинской на турнире в Пекине перенесли из-за дождя
Спорт
Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Пекине
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Журналиста Романа Баданина оштрафовали за посты без плашки иноагентаОбщество, 16:14
Новая эра доставки: обзор мобильного приложения «Почты России»Отрасли, 16:02
Боты, некачественные лиды и другие враги застройщика. Как их поборотьPro, 15:55
В Санкт-Петербурге создадут единый центр производства морских дроновПолитика, 15:54
Минфин назвал объем финансирования жилищных программ в 2025–2027 годахНедвижимость, 15:53
Дело о диверсии завели после взрыва на мосту в Самарской областиОбщество, 15:50
В Петропавловске-Камчатском ввели ночные патрули из-за нашествия медведейОбщество, 15:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Хабаровске дал россиянину 15 лет колонии за госизменуОбщество, 15:48
Роднина увидела спад интереса не только к футболу, но и всему спортуСпорт, 15:48
Последствия урагана «Хелен» в США. ФотогалереяОбщество, 15:47 
Производитель хлеба «Коломенский» снизит цены после проверки ФАСБизнес, 15:45
Крупный майнер спрогнозировал подорожание биткоина до $200 тыс.Крипто, 15:43
Discord оштрафовали на ₽3,5 млн за отказ удалять информациюПолитика, 15:43
Грифонам на Банковском мосту в Петербурге продырявили лапыОбщество, 15:40