Касаткина проиграла Анисимовой в третьем круге крупного турнира в Пекине

Касаткина проиграла американке в третьем круге крупного турнира в Пекине

Россиянка уступила 43-й ракетке мира Анисимовой в двух сетах — 6:7 (1:7), 4:6. В Пекине продолжают борьбу Калинская и Андреева

Дарья Касаткина (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина завершила выступление на турнире WTA-1000 в Пекине в третьем круге.

Россиянка уступила американке Аманде Анисимовой (43-я в рейтинге) со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

Таким образом, до 1/8 финала турнира из россиянок дошли только Анна Калинская и Мирра Андреева.

Соперницей Калинской будет украинка Юлия Стародубцева (115-я), а Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт (45-я).

Призовой фонд турнира в Пекине составляет почти $9 млн, победительница соревнований получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.

Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир WTA — в английском Истборне.