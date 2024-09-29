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Алькарас стал соперником Хачанова по четвертьфиналу турнира в Пекине

Алькарас выиграл 200-й матч и сыграет с Хачановым в 1/4 финала турнира в Пекине
Алькарас за 57 минут разгромил голландца Грикспора и вышел на Хачанова, у которого ранее выиграл все три матча на турнирах ATP. Испанец одержал 200-ю победу в ATP за карьеру
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где его соперником будет россиянин Карен Хачанов.

В 1/8 финала Алькарас за 57 минут разгромил голландца Таллона Грикспора (39-й в рейтинге) со счетом 6:1, 6:2.

Хачанов (27-й) в воскресенье в упорном матче победил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

Четвертьфинал между россиянином и испанцем запланирован на понедельник.

Алькарас выиграл 200-й матч в ATP при 52 поражениях. Только у американца Джона Макинроя было меньше поражений к этой отметке — 45. Сотую победу в ATP испанец в 2023-м также одержал против Грикспора.

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Хачанов ранее проиграл Алькарасу все три матча в ATP.

В этом сезоне Хачанов выиграл один турнир (в Дохе), Алькарас — три, в том числе «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Призовой фонд турнира в Пекине превышает $3,7 млн. В прошлом году его выиграл итальянец Янник Синнер.

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Анна Сатдинова
теннис Карен Хачанов Карлос Алькарас ATP
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