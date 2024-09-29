Алькарас стал соперником Хачанова по четвертьфиналу турнира в Пекине
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где его соперником будет россиянин Карен Хачанов.
В 1/8 финала Алькарас за 57 минут разгромил голландца Таллона Грикспора (39-й в рейтинге) со счетом 6:1, 6:2.
Хачанов (27-й) в воскресенье в упорном матче победил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).
Четвертьфинал между россиянином и испанцем запланирован на понедельник.
Алькарас выиграл 200-й матч в ATP при 52 поражениях. Только у американца Джона Макинроя было меньше поражений к этой отметке — 45. Сотую победу в ATP испанец в 2023-м также одержал против Грикспора.
Хачанов ранее проиграл Алькарасу все три матча в ATP.
В этом сезоне Хачанов выиграл один турнир (в Дохе), Алькарас — три, в том числе «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
Призовой фонд турнира в Пекине превышает $3,7 млн. В прошлом году его выиграл итальянец Янник Синнер.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов