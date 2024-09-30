Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Пекине

Россиянин обыграл в двух сетах итальянца Коболли — 6:2, 6:4. В полуфинале его соперником может стать Карлос Алькарас

Даниил Медведев (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине с призовым фондом более $3,7 млн.

В четвертьфинале россиянин обыграл итальянца Флавио Коболли (32-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:4.

За выход в финал Медведев сыграет с победителем матча Карен Хачанов — Карлос Алькарас.

Ранее в понедельник в четвертьфинал турнира вышел Андрей Рублев. Его матч против испанца Алехандро Давидовича-Фокины был прерван накануне из-за дождя и доигран в понедельник. Россиянин победил со счетом 6:4, 7:5.

Позднее в понедельник Рублеву предстоит матч против китайца Бу Юньчаокэте (96-й). В случае победы россиянин может попасть в полуфинале на первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.