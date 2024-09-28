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Даниила Медведева посадили на медведя в броне в промо турнира в Эр-Рияде

Даниила Медведева посадили на бронированного медведя в промо турнира в Эр-Рияде
Российский теннисист сыграет в выставочном турнире под названием 6 Kings Slam, где в том числе примут участие Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Организаторы подготовили яркий трейлер перед стартом этих новых соревнований
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Скриншот с видео)

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх опубликовал в соцсети Х проморолик выставочного теннисного турнира 6 Kings Slam, где сыграет в том числе россиянин Даниил Медведев.

В этом ролике участники турнира предстают в различных образах и отбивают друг другу ракетками золотой теннисный мяч. Медведев скачет на бронированном медведе по каменной стене в окружении воды.

В турнире помимо россиянина сыграют серб Новак Джокович, испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне.

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Янник Синнер

Он пройдет с 16 по 19 октября в Эр-Рияде.

Победитель мини-турнира сможет получить до $6 млн призовых, каждому гарантировано по $1,5 млн просто за участие. Для сравнения: подобные суммы можно выиграть, только выйдя в финал турниров «Большого шлема».

В первом раунде турнира Медведев сыграет с Синнером, Руне — с Алькарасом. Победители этих пар выйдут на Джоковича и Надаля соответственно. В последний день соревнований будут сыграны финал и матч за третье место.

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Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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