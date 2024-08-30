Сбившему насмерть звезду НХЛ водителю предъявили обвинения

43-летний Шон Хиггинс рассказал, что перед аварией выпил пять-шесть кружек пива. Он также не прошел тест на трезвость

Джонни Годро (Фото: Lukasz Sobala / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Водителю, который насмерть сбил форварда клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью, предъявлены обвинения в причинении смерти в результате ДТП. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел 29 августа. 31-летний Джонни и его 29-летний брат ехали на велосипедах в округе Сейлем (штат Нью-Джерси), когда водитель, пытавшийся обогнать другую машину, сбил их насмерть.

Водитель, которым оказался 43-летний Шон Хиггинс, подозревается в вождении в нетрезвом виде, ему предъявлены обвинения в причинении смерти в результате ДТП. Он был доставлен в исправительное учреждение округа Сейлем, сообщил представитель полиции Нью-Джерси. Хиггинсу может грозить до десяти лет тюрьмы.

В показаниях полицейского, прибывшего на место происшествия, сказано, что он уловил сильный запах алкоголя от Хиггинса. Тот признался, что выпил пять-шесть кружек пива перед аварией, и не прошел тест на трезвость.

Годро провел в НХЛ 763 матча и набрал 743 (243+500) очка. Семь раз его выбирали для участия в Матчах звезд, в 2017-м форвард получил «Леди Бинг Трофи» — приз, который ежегодно вручается игроку НХЛ, который демонстрирует образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.