Сбившему насмерть звезду НХЛ водителю предъявили обвинения
Водителю, который насмерть сбил форварда клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью, предъявлены обвинения в причинении смерти в результате ДТП. Об этом сообщает NBC.
Инцидент произошел 29 августа. 31-летний Джонни и его 29-летний брат ехали на велосипедах в округе Сейлем (штат Нью-Джерси), когда водитель, пытавшийся обогнать другую машину, сбил их насмерть.
Водитель, которым оказался 43-летний Шон Хиггинс, подозревается в вождении в нетрезвом виде, ему предъявлены обвинения в причинении смерти в результате ДТП. Он был доставлен в исправительное учреждение округа Сейлем, сообщил представитель полиции Нью-Джерси. Хиггинсу может грозить до десяти лет тюрьмы.
В показаниях полицейского, прибывшего на место происшествия, сказано, что он уловил сильный запах алкоголя от Хиггинса. Тот признался, что выпил пять-шесть кружек пива перед аварией, и не прошел тест на трезвость.
Годро провел в НХЛ 763 матча и набрал 743 (243+500) очка. Семь раз его выбирали для участия в Матчах звезд, в 2017-м форвард получил «Леди Бинг Трофи» — приз, который ежегодно вручается игроку НХЛ, который демонстрирует образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
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