 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российский пловец выиграл вторую медаль на Паралимпиаде

Российский пловец Пульвер выиграл вторую медаль на Паралимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Кирилл Пульвер выиграл бронзовую награду на 100 м вольным стилем. Накануне 21-летний россиянин был вторым на дистанции вдвое длиннее
Кирилл Пульвер
Кирилл Пульвер (Фото: Andrew Couldridge / Reuters)

Российский пловец Кирилл Пульвер выиграл бронзовую медаль Паралимпиады на дистанции 100 м вольным стилем в категории S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата).

21-летний россиянин показал результат 1 минута 9,41 секунды.

Первое место занял украинец Александр Комаров (1.07,77). Вторым стал китаец Го Цзиньчэн (1.08,22).

Пульвер выиграл в Париже уже вторую медаль. Накануне он завоевал серебро на дистанции 200 м вольным стилем.

Украинец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде
Спорт
Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады-2024

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены завоевали в Париже уже четыре награды — два серебра и две бронзы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
плавание Паралимпиада-2024
Материалы по теме
Российская пловчиха Шабалина выиграла бронзу Паралимпиады
Спорт
Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в Париже
Спорт
Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за качества воды в Сене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 17:28
Зеленский уволил командующего авиацией ВСУ после крушения F-16⁠Политика, 20:05
В 2024 году август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 летИнвестиции, 20:04
В Польше связали вступление Украины в ЕС с решением по Волынской резнеПолитика, 20:00
Сбившему насмерть звезду НХЛ водителю предъявили обвиненияСпорт, 19:47
Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрдПолитика, 19:36
Соболев объяснил переход в «Зенит» необходимостью нового вызова в карьереСпорт, 19:31
В Москве арестовали двух топ-менеджеров за злоупотребление в оборонзаказеПолитика, 19:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вильфанд рассказал о «супертеплой» неделе в европейской России в сентябреОбщество, 19:07
Российский пловец выиграл вторую медаль на ПаралимпиадеСпорт, 18:55
ЦБ указал на риски отмены дивполитики на фоне ситуации с GlobaltransИнвестиции, 18:51
Аналитики нашли различие в акциях и скидках на новостройки двух столицНедвижимость, 18:44
Прокуратура направит в военный суд дело в отношении ПанинаПолитика, 18:42
Картаполов пообещал ответ за снятие запрета на удары по России для ВСУПолитика, 18:41
Украина призвала Монголию арестовать ПутинаПолитика, 18:37