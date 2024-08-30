Российский пловец выиграл вторую медаль на Паралимпиаде
Российский пловец Кирилл Пульвер выиграл бронзовую медаль Паралимпиады на дистанции 100 м вольным стилем в категории S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата).
21-летний россиянин показал результат 1 минута 9,41 секунды.
Первое место занял украинец Александр Комаров (1.07,77). Вторым стал китаец Го Цзиньчэн (1.08,22).
Пульвер выиграл в Париже уже вторую медаль. Накануне он завоевал серебро на дистанции 200 м вольным стилем.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе.
Российские спортсмены завоевали в Париже уже четыре награды — два серебра и две бронзы.
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