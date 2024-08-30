РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧ
Российский футбольный союз договорился с УЕФА об удобном для болельщиков времени старта матчей Кубка России. Об этом сообщается на сайте РФС.
Часть матчей будет начинаться в одно время с групповым этапом еврокубков.
«Мы достигли договоренностей с коллегами из УЕФА, они согласились с нашими аргументами, поэтому решающие матчи групповой стадии кубка будут начинаться в более удобное для болельщиков время», — сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
По правилам УЕФА, в дни еврокубков матчи национальных турниров проводиться не должны. РФС в прошлом году удалось договориться с УЕФА об исключении для Кубка России, но при этом матчи должны заканчиваться до начала еврокубковых игр.
С этого сезона все еврокубки транслируются в России на сервисе Okko, а не на «Матч ТВ», как в последние годы.
Российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.
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