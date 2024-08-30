РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка России в одно время с ЛЧ

РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧ

УЕФА не разрешает проводить внутренние турниры в одни дни с еврокубками, но РФС удалось договориться и теперь часть матчей будет начинаться в одно время с групповым этапом еврокубков

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российский футбольный союз договорился с УЕФА об удобном для болельщиков времени старта матчей Кубка России. Об этом сообщается на сайте РФС.

Часть матчей будет начинаться в одно время с групповым этапом еврокубков.

«Мы достигли договоренностей с коллегами из УЕФА, они согласились с нашими аргументами, поэтому решающие матчи групповой стадии кубка будут начинаться в более удобное для болельщиков время», — сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

По правилам УЕФА, в дни еврокубков матчи национальных турниров проводиться не должны. РФС в прошлом году удалось договориться с УЕФА об исключении для Кубка России, но при этом матчи должны заканчиваться до начала еврокубковых игр.

С этого сезона все еврокубки транслируются в России на сервисе Okko, а не на «Матч ТВ», как в последние годы.

Российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.