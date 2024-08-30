 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧ

РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка России в одно время с ЛЧ
УЕФА не разрешает проводить внутренние турниры в одни дни с еврокубками, но РФС удалось договориться и теперь часть матчей будет начинаться в одно время с групповым этапом еврокубков
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российский футбольный союз договорился с УЕФА об удобном для болельщиков времени старта матчей Кубка России. Об этом сообщается на сайте РФС.

Часть матчей будет начинаться в одно время с групповым этапом еврокубков.

«Мы достигли договоренностей с коллегами из УЕФА, они согласились с нашими аргументами, поэтому решающие матчи групповой стадии кубка будут начинаться в более удобное для болельщиков время», — сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

По правилам УЕФА, в дни еврокубков матчи национальных турниров проводиться не должны. РФС в прошлом году удалось договориться с УЕФА об исключении для Кубка России, но при этом матчи должны заканчиваться до начала еврокубковых игр.

Оставшийся без еврокубков «Матч ТВ» решил ставить футбол на удобное время
Спорт
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; в матче Кубка России с &laquo;Факелом&raquo;

С этого сезона все еврокубки транслируются в России на сервисе Okko, а не на «Матч ТВ», как в последние годы.

Российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Кубок России по футболу Лига Чемпионов
Материалы по теме
Дубль 17-летнего футболиста принес «Динамо» победу в матче Кубка России
Спорт
Вратарь в 14 лет стал самым молодым игроком в истории Кубка России
Спорт
«Локомотив» разгромил «Химки» в матче Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Уголовные дела против генералов Минобороны. ИнфографикаПолитика, 14:11
Проезд на «красной»: как развивается Сокольническая линия метроГород, 14:11
США подключились к расследованию крушения F-16 на УкраинеПолитика, 14:10
Если сердце разбито: три упражнения для исцеления — от эксперта по травмеPro, 14:09
Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в ИндииПолитика, 14:08
Гладков сообщил о двух раненных при атаке БПЛА в селе НовоеПолитика, 14:06
РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧСпорт, 14:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У главы РЖД появится новый заместительБизнес, 13:54
Индекс Мосбиржи растерял весь прирост начала неделиИнвестиции, 13:53
РФС назвал ошибкой неназначенный пенальти в матче «Динамо» — «Краснодар»Спорт, 13:51
Биткоин показал себя хуже других активов в августе. С чем это связаноКрипто, 13:51
Садовничий назвал проходной балл для поступления на бюджет в МГУОбщество, 13:50
Jaecoo вывел на тесты новый кроссовер J5. Фото и подробностиАвто, 13:50
Зарплаты в банках — больше не аргумент: как привлекать зумеров в финтехPro, 13:45