Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ убивать жителей Курской области

Александр Алиев, который родился и прожил 12 лет в Хабаровске, записал видео, в котором обратился к украинским военным с призывом убивать мирное население в Курской области

Александр Алиев, 2014 год (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев выложил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, в котором призвал убивать мирное население в Курской области.

В этом видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом убивать «эту нечисть».

Мать Алиева рассказала РЕН ТВ, что не общается с сыном с начала специальной военной операции на Украине. «Он с нами не общается, ни мы с ним не общаемся. Мы же не знаем, что там. Может, его держат под автоматом и заставляют говорить слова всякие. У нас никакой связи нет, чтобы ему не было опасно и нам не было опасно», — заявила Марина Алиева.

Алиев родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России, его мать родом из Курска.

В России Алиев играл за «Локомотив» (2010) и махачкалинское «Анжи» (2014–2015), в 2010-м стал лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас» — 14+6.

В составе киевского «Динамо» Алиев стал двукратным чемпионом Украины, выиграл Кубок и три Суперкубка страны. В сборной Украины полузащитник провел 28 матчей и забил шесть голов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда в регион вторглись украинские войска.