 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Даниил Медведев победил венгра Марожана и вышел в третий круг US Open
Россиянин победил венгра Марожана, который занимает 51-е место в мировом рейтинге
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в 1/16 финала US Open, четвертого турнира «Большого шлема» в сезоне.

Во втором круге турнира в Нью-Йорке Медведев победил венгра Фабиана Марожана (51-й в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 8 минут.

В следующем матче россиянин встретится с итальянцем Флавио Коболли (31).

Хачанов фразой «будто избили битой» оценил вылет на старте US Open
Спорт
Карен Хачанов

Ранее с турнира во втором круге выбыл россиянин Роман Сафиуллин (57), который в трех сетах уступил итальянцу Матео Арнальди — 2:6, 4:6, 4:6.

В одиночном разряде из россиян остался также Андрей Рублев.

Медведев побеждал на US Open в 2021 году.


 

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис US Open Даниил Медведев
Материалы по теме
Лучшая теннисистка России проиграла во втором раунде US Open
Спорт
Лучшего теннисиста освистали на US Open на фоне допингового скандала
Спорт
Калинская и Шнайдер впервые в карьере вышли в третий круг US Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Минздрав включил в программу медосмотров исследование на гепатит СОбщество, 04:57
Лидера немецкой партии облили краской на предвыборном митингеПолитика, 04:56
Даниил Медведев вышел в третий круг US OpenСпорт, 04:21
Le Parisien узнала о желании премьера Олланда возглавить кабмин ФранцииПолитика, 03:58
Маск счел тревожной возможную причастность США к задержанию ДуроваПолитика, 03:48
Фицо заявил о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмомПолитика, 03:23
Над Брянской областью сбили еще три дронаПолитика, 02:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вучич заявил, что Макрон хотел бы введения Сербией санкций против РоссииПолитика, 02:51
Харрис опередила Трампа в новых опросах избирателейПолитика, 02:28
Боррель заявил о поддержке многими странами ЕС атаки на Курскую областьПолитика, 02:09
Над Брянской областью сбили восемь беспилотниковПолитика, 02:02
ФСБ рассекретила архив о применении Японией биооружия на Халхин-ГолеПолитика, 01:37
Сербия договорилась с Францией о покупке 12 истребителей RafaleПолитика, 01:14
В трех областях объявили опасность атаки дроновПолитика, 00:57