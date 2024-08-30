Даниил Медведев вышел в третий круг US Open
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в 1/16 финала US Open, четвертого турнира «Большого шлема» в сезоне.
Во втором круге турнира в Нью-Йорке Медведев победил венгра Фабиана Марожана (51-й в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 8 минут.
В следующем матче россиянин встретится с итальянцем Флавио Коболли (31).
Ранее с турнира во втором круге выбыл россиянин Роман Сафиуллин (57), который в трех сетах уступил итальянцу Матео Арнальди — 2:6, 4:6, 4:6.
В одиночном разряде из россиян остался также Андрей Рублев.
Медведев побеждал на US Open в 2021 году.
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