Обнявшая уроженку России Харлан принесла Украине первую медаль на Играх

Саблистка Харлан принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Париже

В схватке за третье место саблистка Ольга Харлан победила кореянку Чой Сэбин со счетом 15:14

Ольга Харлан (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовым призером Олимпийских игр — 2024 в Париже.

В схватке за третье место украинка победила кореянку Чой Сэбин со счетом 15:14. По ходу Харлан уступала с результатом 5:11, но смогла отыграться.

Для сборной Украины эта медаль стала первой на Олимпиаде в Париже.

Харлан 29 июля после поединка 1/32 финала турнира обняла после поединка уроженку Тольятти Анну Башту, выступающую за Азербайджан.

На Олимпиаде украинским спортсменам не рекомендовано пожимать руки россиянам и участвовать в совместных фотосессиях.