Обнявшая уроженку России Харлан принесла Украине первую медаль на Играх
Украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовым призером Олимпийских игр — 2024 в Париже.
В схватке за третье место украинка победила кореянку Чой Сэбин со счетом 15:14. По ходу Харлан уступала с результатом 5:11, но смогла отыграться.
Для сборной Украины эта медаль стала первой на Олимпиаде в Париже.
Харлан 29 июля после поединка 1/32 финала турнира обняла после поединка уроженку Тольятти Анну Башту, выступающую за Азербайджан.
На Олимпиаде украинским спортсменам не рекомендовано пожимать руки россиянам и участвовать в совместных фотосессиях.
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