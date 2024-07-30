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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Обнявшая уроженку России Харлан принесла Украине первую медаль на Играх

Саблистка Харлан принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В схватке за третье место саблистка Ольга Харлан победила кореянку Чой Сэбин со счетом 15:14
Ольга Харлан
Ольга Харлан (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовым призером Олимпийских игр — 2024 в Париже.

В схватке за третье место украинка победила кореянку Чой Сэбин со счетом 15:14. По ходу Харлан уступала с результатом 5:11, но смогла отыграться.

Для сборной Украины эта медаль стала первой на Олимпиаде в Париже.

Украинская саблистка Харлан обняла уроженку России на Олимпиаде
Спорт
Ольга Харлан

Харлан 29 июля после поединка 1/32 финала турнира обняла после поединка уроженку Тольятти Анну Башту, выступающую за Азербайджан.

На Олимпиаде украинским спортсменам не рекомендовано пожимать руки россиянам и участвовать в совместных фотосессиях.

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Теги
Альвина Цаканян
Олимпиада Олимпиада-2024 Ольга Харлан
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