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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Британский гимнаст считает, что россияне боролись бы за золото Олимпиады

Британский гимнаст Макс Уитлок: россияне боролись бы за золото на Олимпиаде
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Олимпиада-2024 в Париже
Трехкратный олимпийский чемпион Макс Уитлок видит в российских атлетах «очень сильных соперников»
Британский гимнаст считает, что россияне боролись бы за золото Олимпиады (Фото: Reuters)
Британский гимнаст считает, что россияне боролись бы за золото Олимпиады (Фото: Reuters) (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Российские гимнасты были бы близки к завоеванию золотых медалей в случае допуска к Олимпиаде. Такое мнение трехкратный олимпийский чемпион, британский гимнаст Макс Уитлок высказал в разговоре с Reuters.

«На Олимпиаде много сильных соперников, но я считаю, что если бы они [россияне] участвовали, они были бы близки к вершине», — отметил Уитлок.

«Россияне — очень сильные соперники, когда речь заходит о любых соревнованиях», — добавил он.

Тем не менее, отмечает Уитлок, «золотую олимпийскую медаль завоевать нелегко, даже если России нет».

Для Уитлока Олимпиада в Париже является четвертой. На трех предыдущих он неизменно завоевывал медали — три золота, три бронзы.

На Играх в Токио мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье, опередив сборную Японии на 0,103 балла.

Российские гимнасты не поехали на Олимпиаду-2024 из-за требований МОК по допуску. Всего на Игры в Париж отправились 15 российских спортсменов.

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Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 спортивная гимнастика
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