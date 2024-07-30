Британский гимнаст считает, что россияне боролись бы за золото Олимпиады
Российские гимнасты были бы близки к завоеванию золотых медалей в случае допуска к Олимпиаде. Такое мнение трехкратный олимпийский чемпион, британский гимнаст Макс Уитлок высказал в разговоре с Reuters.
«На Олимпиаде много сильных соперников, но я считаю, что если бы они [россияне] участвовали, они были бы близки к вершине», — отметил Уитлок.
«Россияне — очень сильные соперники, когда речь заходит о любых соревнованиях», — добавил он.
Тем не менее, отмечает Уитлок, «золотую олимпийскую медаль завоевать нелегко, даже если России нет».
Для Уитлока Олимпиада в Париже является четвертой. На трех предыдущих он неизменно завоевывал медали — три золота, три бронзы.
На Играх в Токио мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье, опередив сборную Японии на 0,103 балла.
Российские гимнасты не поехали на Олимпиаду-2024 из-за требований МОК по допуску. Всего на Игры в Париж отправились 15 российских спортсменов.
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