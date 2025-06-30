Тарасенко стал одноклубником Капризова в НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко был обменян из «Детройт Ред Уингз» в клуб «Миннесота Уайлд». Об этом сообщила пресс-служба «Детройта» в соцсети X.
Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года, первые 11 сезонов он провел в «Сент-Луис Блюз», с которым выиграл Кубок Стэнли (2019), после чего выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». С «Флоридой» он стал чемпионом в 2024-м.
Прошлым летом Тарасенко перешел в «Детройт», подписав двухлетний контракт. Однако уже в феврале журналист Sportsnet Эллиот Фридман сообщал, что в лиге «был некоторый шум» по поводу смены клуба форвардом.
У Тарасенко 11 голов и 22 передачи в 80 матчах прошлого сезона, «Детройт» не попал в плей-офф.
В «Миннесоте» играют россияне Кирилл Капризов и Яков Тренин.
Тарасенко — серебряный призер чемпионата мира 2015 года в составе сборной России.
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