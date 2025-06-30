Тарасенко стал одноклубником Капризова в НХЛ

Тарасенко обменяли из «Детройта» в «Миннесоту» к Капризову

Форвард в прошлом году подписал двухлетнее соглашение с «Детройтом», но уже в феврале появились сообщения, что он может сменить команду. В итоге 33-летнего Тарасенко обменяли в «Миннесоту»

Владимир Тарасенко (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко был обменян из «Детройт Ред Уингз» в клуб «Миннесота Уайлд». Об этом сообщила пресс-служба «Детройта» в соцсети X.

Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года, первые 11 сезонов он провел в «Сент-Луис Блюз», с которым выиграл Кубок Стэнли (2019), после чего выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». С «Флоридой» он стал чемпионом в 2024-м.

Прошлым летом Тарасенко перешел в «Детройт», подписав двухлетний контракт. Однако уже в феврале журналист Sportsnet Эллиот Фридман сообщал, что в лиге «был некоторый шум» по поводу смены клуба форвардом.

У Тарасенко 11 голов и 22 передачи в 80 матчах прошлого сезона, «Детройт» не попал в плей-офф.

В «Миннесоте» играют россияне Кирилл Капризов и Яков Тренин.

Тарасенко — серебряный призер чемпионата мира 2015 года в составе сборной России.