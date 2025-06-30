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Спорт ,  
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ФИФА сняла трансферный бан с «Локомотива»

ФИФА сняла трансферный бан с «Локомотива» из-за долга «Мариуполю»
«Локомотиву» с 18 июня запретили регистрировать новичков из-за дела о долге украинскому «Мариуполю» за подготовку футболиста Марка Мампасси. В «Локомотиве» 26 июня заявляли, что перечислили деньги посредникам
Марк Мампасси
Марк Мампасси (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила временно наложенный на «Локомотив» запрет на регистрацию новых игроков, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ. В соответствующем реестре на сайте ФИФА «железнодорожники» больше не числятся.

Запрет был наложен с 18 июня на три трансферных окна.

В начале июня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить украинскому клубу «Мариуполь» почти €50 тыс. в качестве компенсации за подготовку футболиста Марка Мампасси.

В «Локомотиве» решение об ограничении трансферов называли немотивированным и заявляли, что скоро его отменят.

26 июня гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что деньги за Мампасси были перечислены туда «куда указала ФИФА — немецким посредникам».

ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков
Спорт
Фото:Официальный сайт ФК «‎Локомотив»

Мампасси — уроженец Донецка с конголезскими корнями, в конце 2021 года подписал пятилетний контракт с «Локомотивом», с 2023 года играл в аренде в бельгийском «Кортрейке».

Согласно профилю футболиста на сайте Transfermarkt, он был в аренде в «Мариуполе» в 2021 году из украинского «Шахтера».

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