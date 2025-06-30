ФИФА сняла трансферный бан с «Локомотива»
Международная федерация футбола (ФИФА) отменила временно наложенный на «Локомотив» запрет на регистрацию новых игроков, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ. В соответствующем реестре на сайте ФИФА «железнодорожники» больше не числятся.
Запрет был наложен с 18 июня на три трансферных окна.
В начале июня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить украинскому клубу «Мариуполь» почти €50 тыс. в качестве компенсации за подготовку футболиста Марка Мампасси.
В «Локомотиве» решение об ограничении трансферов называли немотивированным и заявляли, что скоро его отменят.
26 июня гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что деньги за Мампасси были перечислены туда «куда указала ФИФА — немецким посредникам».
Мампасси — уроженец Донецка с конголезскими корнями, в конце 2021 года подписал пятилетний контракт с «Локомотивом», с 2023 года играл в аренде в бельгийском «Кортрейке».
Согласно профилю футболиста на сайте Transfermarkt, он был в аренде в «Мариуполе» в 2021 году из украинского «Шахтера».
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