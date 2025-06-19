ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков
Международная федерация футбола (ФИФА) поместила «Локомотив» в реестр клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков. Список размещен на сайте организации.
Запрет наложен с 18 июня на три трансферных окна. То есть, если запрет не будет отменен, он будет действовать до осени 2026 года.
6 июня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский «Локомотив» выплатить украинскому клубу «Мариуполь» почти €50 тыс. в качестве компенсации за подготовку футболиста Марка Мампасси.
В «Локомотиве» подтвердили, что запрет связан с компенсацией «Мариуполю», который «де‑факто не выступает ни в одном соревновании», и выразили уверенность, что он в итоге будет снят. В клубе отметили, что просили РФС запросить у ФИФА, «существует ли вообще эта организация как субъект футбола».
Дисциплинарный комитет ФИФА сразу же после открытия дела против «Локомотива» о неисполнении решения CAS запретил регистрировать новичков. «Считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов», — приводит заявление московского клуба Sport24.
РБК направил запрос в пресс-офис ФИФА.
16 июня телеграм-канал Shot сообщил, что РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новичков из-за проблем с документами на лицензирование. В тот же день в клубе заявили, что у них нет проблем, связанных с лицензированием и регистрацией контрактов игроков.
В июне «Локомотив» объявил о переходе форвардов Николая Комличенко и Александра Руденко, а также полузащитника Зелимхана Бакаева.
В прошлом сезоне «Локомотив» стал шестым в РПЛ.
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