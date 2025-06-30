«Спартак» расторг контракт с пришедшим вслед за Станковичем суринамцем
«Спартак» расторг контракт с 30-летним суринамским защитником Миенти Абеной, сообщила пресс-служба клуба.
Абена перешел в московскую команду в августе 2024 года из венгерского «Ференцвароша» и подписал двухлетний контракт. В венгерском клубе Абена играл под руководством Деяна Станковича до его ухода в «Спартак».
«Спартак» активировал пункт в соглашении с Абеной, который допускал расторжение после первого года.
Абена провел за «Спартак» 12 матчей.
«Спартак» занял четвертое место в РПЛ в прошлом сезоне.
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