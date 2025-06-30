 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Флуминенсе РЖ 1 1,78 x 3,6 2 5,4 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,27 x 6,4 2 10,5 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,65 x 3,9 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,62 x 4 2 5,4 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,9 x 3,4 2 2 Теннис Уимблдон. Мужчины Бонзи Б Медведев Д 1 2,2 x 2 1,67 Теннис Уимблдон. Женщины Андреева М Шериф М 1 1,03 x 2 13 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

«Спартак» расторг контракт с пришедшим вслед за Станковичем суринамцем

Абена играл в «Ференцвароше» под руководством Станковича, а потом перешел за сербом в «Спартак». За сезон суринамский защитник провел только 12 матчей и расторг контракт
Миенти Абена
Миенти Абена (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

«Спартак» расторг контракт с 30-летним суринамским защитником Миенти Абеной, сообщила пресс-служба клуба.

Абена перешел в московскую команду в августе 2024 года из венгерского «Ференцвароша» и подписал двухлетний контракт. В венгерском клубе Абена играл под руководством Деяна Станковича до его ухода в «Спартак».

«Спартак» активировал пункт в соглашении с Абеной, который допускал расторжение после первого года.

Абена провел за «Спартак» 12 матчей.

«Спартак» занял четвертое место в РПЛ в прошлом сезоне.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля

«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков

Россияне назвали идеальное количество детей в семье

Новый глава МИД Германии прибыл в Киев

«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ

Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб

Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана

Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики

Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва
Материалы по теме
Акинфеев и четыре спартаковца вошли в список 33 лучших игроков сезона
Спорт
Бывший капитан «Спартака» подписал контракт с турецким клубом
Спорт
Экс-игрок РПЛ стал тренером «Спартака»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Аналитики предсказали рост доли устаревающих ТЦ в России почти до 70% Недвижимость, 15:39
Акционеры «Сбера» одобрили выплату рекордных дивидендов за 2024 год Инвестиции, 15:36
«Спартак» расторг контракт с пришедшим вслед за Станковичем суринамцем Спорт, 15:36
Из РЖД ушел экс-глава «Дом.РФ» Александр Плутник Общество, 15:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:34
С цифровым рублем провели более 100 тыс. операций. Что еще рассказал ЦБ Крипто, 15:30
Полицейские в Азербайджане перекрыли вход в редакцию Sputnik. Видео Политика, 15:26
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Мишустин поручил расширить доступ к интернету для жителей новостроек Недвижимость, 15:23
Польша решила в 5 раз увеличить выпуск снарядов для гаубиц и танков Политика, 15:23
Греф рассказал о борьбе с киберармиями США и Украины Финансы, 15:20
Руководителей «Общины Виссариона» приговорили к 12 годам колонии Общество, 15:16
Что изменится для водителей в июле 2025 года Авто, 15:13
Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя Общество, 15:11
Тральщики из Нидерландов для Киева назвали «Мелитополь» и «Геническ» Политика, 15:10