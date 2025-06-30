«Спартак» расторг контракт с пришедшим вслед за Станковичем суринамцем

Абена играл в «Ференцвароше» под руководством Станковича, а потом перешел за сербом в «Спартак». За сезон суринамский защитник провел только 12 матчей и расторг контракт

Миенти Абена (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

«Спартак» расторг контракт с 30-летним суринамским защитником Миенти Абеной, сообщила пресс-служба клуба.

Абена перешел в московскую команду в августе 2024 года из венгерского «Ференцвароша» и подписал двухлетний контракт. В венгерском клубе Абена играл под руководством Деяна Станковича до его ухода в «Спартак».

«Спартак» активировал пункт в соглашении с Абеной, который допускал расторжение после первого года.

Абена провел за «Спартак» 12 матчей.

«Спартак» занял четвертое место в РПЛ в прошлом сезоне.