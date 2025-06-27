Мирра Андреева начнет Уимблдон матчем с Шериф, Даниил Медведев — с Бонзи

Стали известны первые соперники Андреевой и Медведева на Уимблдоне

Даниил Медведев встретится с французом Бенжаменом Бонзи, Мирру Андрееву ждет игра с Маяр Шериф из Египта

Мирра Андреева (Фото: IMAGO / nordphoto GmbH / Engler / Global Look Press)

Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В пятница прошла жеребьевка турнира. Матчи россиян на старте Уимблдона:

Женщины

Мирра Андреева (7-й номер посева) — Маяр Шериф (Египет);

Диана Шнайдер (12) — Моюка Утидзима (Япония);

Екатерина Александрова (18) — Присцилла Хон (Австралия);

Людмила Самсонова (19) — Майя Джойнт (Австралия);

Полина Кудерметова — Ига Свёнтек (Польша, 8);

Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия);

Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша);

Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай);

Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия);

Анна Блинкова — Мария Саккари (Греция);

Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония);

Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Мужчины

Даниил Медведев (11) — Бенжамен Бонзи (Франция);

Андрей Рублев (14) — Ласло Джере (Сербия);

Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США);

Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия).

Первые ракетки мира Арина Соболенко (Белоруссия) и Янник Синнер (Италия) на старте турнира сыграют с Карсон Брэнстин (Канада) и Лукой Нарди (Италия) соответственно.

Уимблдон пройдет с 30 июня по 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

В 2024 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарас, а среди женщин первенствовала представительница Чехии Барбора Крейчикова.