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Спорт ,  
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Стали известны первые соперники Андреевой и Медведева на Уимблдоне

Мирра Андреева начнет Уимблдон матчем с Шериф, Даниил Медведев — с Бонзи
Даниил Медведев встретится с французом Бенжаменом Бонзи, Мирру Андрееву ждет игра с Маяр Шериф из Египта
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: IMAGO / nordphoto GmbH / Engler / Global Look Press)

Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В пятница прошла жеребьевка турнира. Матчи россиян на старте Уимблдона:

Женщины

  • Мирра Андреева (7-й номер посева) — Маяр Шериф (Египет);
  • Диана Шнайдер (12) — Моюка Утидзима (Япония);
  • Екатерина Александрова (18) — Присцилла Хон (Австралия);
  • Людмила Самсонова (19) — Майя Джойнт (Австралия);
  • Полина Кудерметова — Ига Свёнтек (Польша, 8);
  • Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия);
  • Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша);
  • Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай);
  • Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия);
  • Анна Блинкова — Мария Саккари (Греция);
  • Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония);
  • Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Мужчины

  • Даниил Медведев (11) — Бенжамен Бонзи (Франция);
  • Андрей Рублев (14) — Ласло Джере (Сербия);
  • Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США);
  • Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия).

Первые ракетки мира Арина Соболенко (Белоруссия) и Янник Синнер (Италия) на старте турнира сыграют с Карсон Брэнстин (Канада) и Лукой Нарди (Италия) соответственно.

Уимблдон пройдет с 30 июня по 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

В 2024 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарас, а среди женщин первенствовала представительница Чехии Барбора Крейчикова.

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Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Даниил Медведев Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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