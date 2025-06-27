Стали известны первые соперники Андреевой и Медведева на Уимблдоне
Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В пятница прошла жеребьевка турнира. Матчи россиян на старте Уимблдона:
Женщины
- Мирра Андреева (7-й номер посева) — Маяр Шериф (Египет);
- Диана Шнайдер (12) — Моюка Утидзима (Япония);
- Екатерина Александрова (18) — Присцилла Хон (Австралия);
- Людмила Самсонова (19) — Майя Джойнт (Австралия);
- Полина Кудерметова — Ига Свёнтек (Польша, 8);
- Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия);
- Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша);
- Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай);
- Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия);
- Анна Блинкова — Мария Саккари (Греция);
- Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония);
- Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Белоруссия).
Мужчины
- Даниил Медведев (11) — Бенжамен Бонзи (Франция);
- Андрей Рублев (14) — Ласло Джере (Сербия);
- Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США);
- Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия).
Первые ракетки мира Арина Соболенко (Белоруссия) и Янник Синнер (Италия) на старте турнира сыграют с Карсон Брэнстин (Канада) и Лукой Нарди (Италия) соответственно.
Уимблдон пройдет с 30 июня по 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
В 2024 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарас, а среди женщин первенствовала представительница Чехии Барбора Крейчикова.
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