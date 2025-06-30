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Спорт ,  
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Агент ответил на сообщения о причастности футболиста «Сочи» к ставкам

Агент ответил на сообщения о причастности игрока «Сочи» Писарского к ставкам
Metaratings сообщил, что Писарского подозревают в ставке на матч, в котором он удалился, а «Сочи» проиграл. Агент игрока заявил, что так можно в каждом удалении подозревать сдачу матча
Владимир Писарский (справа)
Владимир Писарский (справа) (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Ситуация вокруг нападающего Владимира Писарского выглядит немного не так, как это преподносят журналисты, заявил «Чемпионату» агент футболиста Алексей Бабырь.

Президент «Сочи» Борис Ротенберг 21 июня рассказал, что арендованный у «Крыльев Советов» Писарский «оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре» и вряд ли останется в клубе.

Metaraings и телеграм-канал «Мутко против» написали в понедельник, что Писарского ждет разбирательство в контрольно-дисциплинарном комитете РФС из-за сигнала букмекеров о возможной победной ставке через посредника на стыковой матч, в котором он получил красную карточку.

«Пишут, что якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. <...> Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом все немного не так, как преподносится в СМИ», — сказал Бабырь.

Ротенберг рассказал об уходе футболиста из «Сочи» после «темной истории»
Спорт
Фото:pfcsochi.ru

Писарский (до 2023 года — Сычевой) провел прошлый сезон в «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов», в 32 матчах забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Сочинский клуб попал в стыковые матчи вместо не получившего лицензию «Черноморца» и победил по сумме двух матчей «Пари НН». Писарский получил прямую красную карточку в первой игре (1:2).

РБК направил запрос в пресс-службу РФС, обратился за комментарием к Владимиру Писарскому и его агенту.

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