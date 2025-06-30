Агент ответил на сообщения о причастности футболиста «Сочи» к ставкам
Ситуация вокруг нападающего Владимира Писарского выглядит немного не так, как это преподносят журналисты, заявил «Чемпионату» агент футболиста Алексей Бабырь.
Президент «Сочи» Борис Ротенберг 21 июня рассказал, что арендованный у «Крыльев Советов» Писарский «оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре» и вряд ли останется в клубе.
Metaraings и телеграм-канал «Мутко против» написали в понедельник, что Писарского ждет разбирательство в контрольно-дисциплинарном комитете РФС из-за сигнала букмекеров о возможной победной ставке через посредника на стыковой матч, в котором он получил красную карточку.
«Пишут, что якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. <...> Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом все немного не так, как преподносится в СМИ», — сказал Бабырь.
Писарский (до 2023 года — Сычевой) провел прошлый сезон в «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов», в 32 матчах забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
Сочинский клуб попал в стыковые матчи вместо не получившего лицензию «Черноморца» и победил по сумме двух матчей «Пари НН». Писарский получил прямую красную карточку в первой игре (1:2).
РБК направил запрос в пресс-службу РФС, обратился за комментарием к Владимиру Писарскому и его агенту.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля
«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков
Россияне назвали идеальное количество детей в семье
Новый глава МИД Германии прибыл в Киев
«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб
Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов