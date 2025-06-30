Гвардиола фразой «уничтожит нас» оценил последствия от клубного ЧМ

Гвардиола сообщил, что старается не думать о плотном графике, чтобы лишний раз не нервничать

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на плотный календарь из-за проведения клубного чемпионата мира. Испанского тренера цитирует The Guardian.

«Я стараюсь не думать об этом, чтобы лишний раз не нервничать, — рассказал Гвардиола. — После турнира мы будем отдыхать столько, сколько позволит нам премьер-лига. Думаю, если меня спросите о последствиях через пару месяцев, то я скажу: это катастрофа, мы измотаны, клубный чемпионат мира уничтожил нас».

«А пока не готов с уверенностью об этом говорить, поскольку такое случилось впервые, — добавил он. — Да, я хотел бы иметь два месяца на подготовку, быть свежим перед следующим сезоном. Но такова ситуация».

Ранее Ассоциация европейских клубов и профсоюз футболистов подали в суд на ФИФА из-за угрозы здоровья игроков в связи с плотным графиком, вызванным клубным чемпионатом мира.

Турнир проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Чемпионат Англии стартует 16 августа 2025-го.

«Манчестер Сити» в ночь на 1 июля проведет матч 1/8 финала клубного ЧМ с саудовским «Аль-Хиляль».