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Спорт ,  
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«Бавария» сыграет с ПСЖ в четвертьфинале клубного чемпионата мира

«Бавария» обыграла «Фламенго» со счетом 4:2 и вышла в четвертьфинал, где ее ждет ПСЖ
Футболист &laquo;Баварии&raquo; Гарри Кейн
Футболист «Баварии» Гарри Кейн (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Мюнхенская «Бавария» победила бразильский «Фламенго» и вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Матч в Майами (штат Флорида) завершился со счетом 4:2 в пользу немецкой команды. На шестой минуте вратарь «Фламенго» Эрик Пульгар забил гол в свои ворота после углового. Нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил дубль (9 и 73), также гол забил Леон Горетцка (41). Среди проигравших отличились Жерсон Сантос (33) и Жоржиньо, забивший с пенальти на 55-й минуте.

Следующим соперником «Баварии» будет «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет 5 июля в Атланте (штат Джорджия).

ПСЖ разгромил клуб Месси и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира
Спорт
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Чемпион Германии «Бавария» на групповом этапе стала второй в квартете с португальской «Бенфикой», аргентинским «Бока Хуниорс» и новозеландским «Окленд Сити».

Суперкомпьютер статистической платформы Opta считает ПСЖ главным фаворитом турнира (шансы на победу — более 24%), «Бавария» перед 1/8 финала входила в топ-5 претендентов (9,6%).

«Бавария» дважды выигрывала клубный чемпионат мира в прежнем формате с шестью-семью командами (2013, 2020 годы).

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Футбол ФК Бавария клубный чемпионат мира по футболу
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