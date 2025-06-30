«Бавария» сыграет с ПСЖ в четвертьфинале клубного чемпионата мира

«Бавария» обыграла «Фламенго» со счетом 4:2 и вышла в четвертьфинал, где ее ждет ПСЖ

Футболист «Баварии» Гарри Кейн (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Мюнхенская «Бавария» победила бразильский «Фламенго» и вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Матч в Майами (штат Флорида) завершился со счетом 4:2 в пользу немецкой команды. На шестой минуте вратарь «Фламенго» Эрик Пульгар забил гол в свои ворота после углового. Нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил дубль (9 и 73), также гол забил Леон Горетцка (41). Среди проигравших отличились Жерсон Сантос (33) и Жоржиньо, забивший с пенальти на 55-й минуте.

Следующим соперником «Баварии» будет «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет 5 июля в Атланте (штат Джорджия).

Чемпион Германии «Бавария» на групповом этапе стала второй в квартете с португальской «Бенфикой», аргентинским «Бока Хуниорс» и новозеландским «Окленд Сити».

Суперкомпьютер статистической платформы Opta считает ПСЖ главным фаворитом турнира (шансы на победу — более 24%), «Бавария» перед 1/8 финала входила в топ-5 претендентов (9,6%).

«Бавария» дважды выигрывала клубный чемпионат мира в прежнем формате с шестью-семью командами (2013, 2020 годы).