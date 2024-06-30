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«Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче

Московское «Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 0:3
Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»
Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»

Футболисты московского «Динамо» уступили грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3 в товарищеском матче, который прошел в Химках.

Голы забили Гамид Агаларов (42-я минута) и Бернард Бериша (65). Кроме того, автогол на счету игрока «Динамо» Максима Балахонова (50).

«Динамо» в следующем матче в рамках Братского кубка сыграет с белградским «Партизаном» 3 июля. «Ахмат» в то же день встретится с «Челябинском».

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Фото:телеграм-канал ФК «Краснодар»

Первый тур нового сезона РПЛ будет сыгран с 19 по 22 июля. «Динамо» сыграет дома против воронежского «Факела», «Ахмат» примет «Краснодар».

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