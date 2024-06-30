«Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче
Футболисты московского «Динамо» уступили грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3 в товарищеском матче, который прошел в Химках.
Голы забили Гамид Агаларов (42-я минута) и Бернард Бериша (65). Кроме того, автогол на счету игрока «Динамо» Максима Балахонова (50).
«Динамо» в следующем матче в рамках Братского кубка сыграет с белградским «Партизаном» 3 июля. «Ахмат» в то же день встретится с «Челябинском».
Первый тур нового сезона РПЛ будет сыгран с 19 по 22 июля. «Динамо» сыграет дома против воронежского «Факела», «Ахмат» примет «Краснодар».
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