Ферстаппен упустил победу на Гран-при Австрии из-за прокола колеса
Британец Джордж Расселл из команды Mercedes сенсационно стал победителем Гран-при Австрии, 11-го в сезоне этапа «Формулы-1».
Почти всю гонку лидировал действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен (Red Bull). Но на 65-м круге (из 71) у него после контакта с британцем Ландо Норрисом (McLaren) случился прокол колеса, поэтому ему пришлось заехать в боксы, из-за чего несколько гонщиков его обошли.
Британский пилот также отправился в боксы с поврежденным колесом, но гонку продолжить не смог.
В итоге победу одержал Расселл, вторым финишировал австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — испанец Карлос Сайнс (Ferrari).
26-летний Расселл выиграл второе Гран-при в карьере, первая победа была в 2022 году в Бразилии. Для Mercedes это также первая победа с 2022-го.
Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 237 очками, на втором месте Норрис (156), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (150).
В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (355), у Ferrari второе место (291), у McLaren — третье (268).
Следующая гонка пройдет 7 июля в рамках Гран-при Великобритании.
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