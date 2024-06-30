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Ферстаппен упустил победу на Гран-при Австрии из-за прокола колеса

Расселл выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1» после аварии Ферстаппена
Действующий чемпион «Формулы-1» лидировал почти всю гонку, но на 65-м круге после контакта с британцем Ландо Норрисом у него произошел прокол колеса. В итоге голландец финишировал пятым, победил британец Джордж Расселл из Mercedes
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Британец Джордж Расселл из команды Mercedes сенсационно стал победителем Гран-при Австрии, 11-го в сезоне этапа «Формулы-1».

Почти всю гонку лидировал действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен (Red Bull). Но на 65-м круге (из 71) у него после контакта с британцем Ландо Норрисом (McLaren) случился прокол колеса, поэтому ему пришлось заехать в боксы, из-за чего несколько гонщиков его обошли.

Британский пилот также отправился в боксы с поврежденным колесом, но гонку продолжить не смог.

Ферстаппен выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Австрии
Спорт
Макс Ферстаппен

В итоге победу одержал Расселл, вторым финишировал австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — испанец Карлос Сайнс (Ferrari).

26-летний Расселл выиграл второе Гран-при в карьере, первая победа была в 2022 году в Бразилии. Для Mercedes это также первая победа с 2022-го.

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 237 очками, на втором месте Норрис (156), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (150).

В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (355), у Ferrari второе место (291), у McLaren — третье (268).

Следующая гонка пройдет 7 июля в рамках Гран-при Великобритании.

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен
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