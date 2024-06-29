 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ферстаппен выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Австрии

Чемпион «Формулы-1» Ферстаппен выиграл спринт на этапе в Австрии
Второе и третье места достались пилотам McLaren Оскару Пиастри и Ландо Норрису. Главная гонка Гран-при Австрии пройдет 30 июня
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Действующий чемпион «Формулы-1», пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил в спринте на этапе в австрийском Шпильберге.

Второе и третье места заняли пилоты McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис соответственно.

В топ-8 по итогам спринта попали и заработали очки: 4. Джордж Расселл (Mercedes), 5. Карлос Сайнс (Ferrari), 6. Льюис Хэмилтон (Mersedes), 7. Шарль Леклер (Ferrari), 8. Серхио Перес (Red Bull), 9. Кевин Магнуссен (Haas), 10. Лэнс Стролл (Aston Martin).

Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне, победив на Гран-при Испании
Спорт
Макс Ферстаппен

Квалификация Гран-при Австрии пройдет позднее в субботу, гонка — в воскресенье.

В течение сезона-2024 было запланировано шесть спринтерских гонок: Шанхай, Майами, Шпильберг (Австрия), Остин (США), Сан-Паулу и Лусаил (Катар).

Победитель спринта получает восемь очков, занявший восьмую строчку — одно очко.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Макс Ферстаппен
Материалы по теме
Команда «Формулы-1» Haas сообщила о победе в арбитраже над «Уралкалием»
Спорт
Партнер Ферстаппена по Red Bull продлил контракт с командой «Формулы-1»
Спорт
Команда «Формулы-1» объявила об уходе врезавшегося в партнера гонщика
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Мэрия подтвердила планы открытия трех линий метро в Москве к 2030 году Город, 16:05
Аргентина сыграет с Перу на Кубке Америки без Месси и главного тренера Спорт, 15:58
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность Политика, 15:50
Azur Air объяснила задержку вылета рейса Анталья — Москва на пять часов Общество, 15:42
Bloomberg узнал, почему пранк с главой ФРС США оказался успешным Политика, 15:29
ПСЖ не будет продлевать контракт с получившим удар копытом вратарем Спорт, 15:19
В Белгородской области дроны атаковали автомобили и ранили трех человек Политика, 15:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд назначил домашний арест собственнице сгоревшего здания во Фрязино Общество, 14:51
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 14:44
Ферстаппен выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Австрии Спорт, 14:35
На Украине проверят экс-командующего объединенными силами ВСУ Политика, 14:29
Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29 Политика, 14:21
Италия и Германия сыграют первые матчи плей-офф. Что происходит на Евро Спорт, 14:09
Минск назвал дискриминацией недопуск своей делегации на сессию ПА ОБСЕ Политика, 14:01