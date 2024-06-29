Чемпион «Формулы-1» Ферстаппен выиграл спринт на этапе в Австрии

Ферстаппен выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Австрии

Второе и третье места достались пилотам McLaren Оскару Пиастри и Ландо Норрису. Главная гонка Гран-при Австрии пройдет 30 июня

Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Действующий чемпион «Формулы-1», пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил в спринте на этапе в австрийском Шпильберге.

Второе и третье места заняли пилоты McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис соответственно.

В топ-8 по итогам спринта попали и заработали очки: 4. Джордж Расселл (Mercedes), 5. Карлос Сайнс (Ferrari), 6. Льюис Хэмилтон (Mersedes), 7. Шарль Леклер (Ferrari), 8. Серхио Перес (Red Bull), 9. Кевин Магнуссен (Haas), 10. Лэнс Стролл (Aston Martin).

Квалификация Гран-при Австрии пройдет позднее в субботу, гонка — в воскресенье.

В течение сезона-2024 было запланировано шесть спринтерских гонок: Шанхай, Майами, Шпильберг (Австрия), Остин (США), Сан-Паулу и Лусаил (Катар).

Победитель спринта получает восемь очков, занявший восьмую строчку — одно очко.