Ферстаппен выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Австрии
Действующий чемпион «Формулы-1», пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил в спринте на этапе в австрийском Шпильберге.
Второе и третье места заняли пилоты McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис соответственно.
В топ-8 по итогам спринта попали и заработали очки: 4. Джордж Расселл (Mercedes), 5. Карлос Сайнс (Ferrari), 6. Льюис Хэмилтон (Mersedes), 7. Шарль Леклер (Ferrari), 8. Серхио Перес (Red Bull), 9. Кевин Магнуссен (Haas), 10. Лэнс Стролл (Aston Martin).
Квалификация Гран-при Австрии пройдет позднее в субботу, гонка — в воскресенье.
В течение сезона-2024 было запланировано шесть спринтерских гонок: Шанхай, Майами, Шпильберг (Австрия), Остин (США), Сан-Паулу и Лусаил (Катар).
Победитель спринта получает восемь очков, занявший восьмую строчку — одно очко.
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