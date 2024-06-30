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Евро-2024 ,  
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В «Зените» назвали чепухой информацию о предложенных Иличу вилле и €3 млн

Сюжет
Евро-2024
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном переходе в петербургский клуб футболиста сборной Сербии Ивана Илича
Иван Илич
Иван Илич (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что информация о предложенном петербургским клубом контракте с огромной зарплатой полузащитнику итальянского «Торино» и сборной Сербии Ивану Иличу не соответствует действительности.

«Чепуха», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Ранее Tuttosport сообщил, что «Торино» согласился продать 23-летнего Илича за €25 млн, а сербу «Зенит» предложил контракт с зарплатой €3 млн в год, проживание на вилле в одном из самых престижный районов Санкт-Петербурга, люксовый автомобиль, а также неограниченное количество перелетов из России в Сербию.

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Илич выступал за сборную Сербии на Евро-2024. Он сыграл во всех трех матчах на групповом этапе. Сербы не смогли выйти в плей-офф.

В прошедшем сезоне Илич сыграл 33 матча за «Торино», забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В сборной Сербии на счету полузащитника 19 матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Александр Медведев ФК Торино
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