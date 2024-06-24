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«Зенит» объявил о подписании игрока, которого «перехватил» у «Спартака»

«Зенит» объявил о подписании Юрия Горшкова, которого «перехватил» у «Спартака»
Соглашение с Юрием Горшковым рассчитано на три года с возможностью продления еще на один
Юрий Горшков
Юрий Горшков (Фото: ФК "Зенит")

«Зенит» объявил о переходе защитника самарских «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение с Горшковым рассчитано на три года с возможностью продления еще на один. Сумма трансфера не разглашается.

«Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь, — поделился эмоциями Горшоков. — Решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности».

Портал Metaratings ранее сообщил, что защитник «Крыльев Советов» Горшков близок к переходу в московский «Спартак». Позднее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартаку» придется заплатить 120 млн руб. за сам трансфер, более 100 млн руб. подъемных за подписание контракта и столько же — агентских. По данным портала, «Спартак» предлагал Горшкову контракт с зарплатой в 8 млн руб. в месяц, что в два раза больше, чем он мог бы получать в «Крыльях Советов».

Позднее агент футболиста Павел Андреев заявил «Матч ТВ», что у него «нет такой информации, идут разные переговоры». На вопрос, обсуждается ли переход Горшкова в другие клубы, он ответил, что «пока ничего не понятно».

Через неделю журналист Иван Карпов сообщил, что Горшков переходит в «Зенит» за 120 млн руб.

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал 19 июня отметил, что «никаких официальных предложений» по Горшкову пока не делал.

В прошлом сезоне «Зенит» перехватил у «Спартака» сербского защитника Страхиню Эраковича.

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Руслан Алиев
ФК Зенит ФК Спартак Москва Юрий Горшков
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