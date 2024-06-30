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Клуб Слуцкого забил на 93-й минуте, продлив рекордную серию без поражений

«Шанхай» Слуцкого забил на 93-й минуте, продлив рекордную серию без поражений
«Шанхай Шэньхуа» в 17-м туре чемпионата Китая обыграл «Циндао Вест Кост». Команда под руководством российского тренера пока не потерпела ни одного поражения в сезоне
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Циндао Вест Кост» со счетом 1:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Китая.

Единственный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Отличился У Си (90+3).

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для клуба беспроигрышная серия продолжается. В чемпионате у них 13 побед и четыре ничьих.

Клуб Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Китая, продлив серию без поражений
Спорт
Леонид Слуцкий

«Шанхай Шэньхуа» занимает второе месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 43 очка. Лидирует «Шанхай Порт» (45).

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 6 июля примет «Шаньдун Тайшань».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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