Клуб Слуцкого забил на 93-й минуте, продлив рекордную серию без поражений
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Циндао Вест Кост» со счетом 1:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Китая.
Единственный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Отличился У Си (90+3).
«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для клуба беспроигрышная серия продолжается. В чемпионате у них 13 побед и четыре ничьих.
«Шанхай Шэньхуа» занимает второе месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 43 очка. Лидирует «Шанхай Порт» (45).
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 6 июля примет «Шаньдун Тайшань».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ