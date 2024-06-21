Клуб Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Китая, продлив серию без поражений
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях обыграли «Фошань Наньши» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Кубка Китая.
Гол забил Сефас Малеле (13-я минута).
«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне. В чемпионате у них 11 побед и четыре ничьи, команда занимает второе место.
В следующем туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» 26 июня дома сыграет с «Мэйчжоу Хакка».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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