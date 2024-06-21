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Спорт ,  
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Клуб Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Китая, продлив серию без поражений

«Шанхай Шэньхуа» в 1/16 финала Кубка страны победил «Фошань Наньши». Команда под руководством российского тренера пока не потерпела ни одного поражения в сезоне
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях обыграли «Фошань Наньши» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Кубка Китая.

Гол забил Сефас Малеле (13-я минута).

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне. В чемпионате у них 11 побед и четыре ничьи, команда занимает второе место.

В следующем туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» 26 июня дома сыграет с «Мэйчжоу Хакка».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)

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