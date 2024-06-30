Суперкомпьютер оценил вероятность поражения Англии в 1/8 финала Евро

Словакия на этом Евро уже опровергала прогнозы. В матче первого тура против Бельгии шансы на победу Словакии были 16,8%, а Бельгии — 62,6%, однако словаки в том матче победили со счетом 1:0

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Сборная Англии с вероятностью 65,3% обыграет команду Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Шансы на победу Словакии в предстоящем матче оцениваются в 14%. Вероятность ничейного исхода суперкомпьютер оценивает в 20,8%.

Букмекеры тоже считают Англию явным фаворитом. На ее победу коэффициент не превышает 1,5, на Словакию — 9. При ставке 1 тыс. руб. победа Англии принесет чистыми не более 500 руб., Словакии — 8 тыс. руб.

Однако Словакия на этом Евро уже опровергала прогнозы экспертов в игре с грандом. В матче первого тура против Бельгии шансы на победу Словакии были 16,8%, а Бельгии — 62,6%, однако словаки в том матче победили со счетом 1:0.

Мачт Англия — Словакия пройдет на стадионе «Ауфшальке» в Гельзенкирхене, начало — в 19:00.

Несмотря на звездный состав сборной Англии, на счету команды всего два гола и одна победа при двух ничейных результатах. Меньше на групповых стадиях команда забивала только в 1992 году — один гол.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт отметил, что не обращает внимание на выпады в свой адрес. «Если мы будем прислушиваться к внешней критике, это вряд ли поможет нам стать лучше», — заявил главный тренер сборной Англии.

Англия является одним из главных фаворитов Евро. Англия уже проигрывала в 1/8 финала в ранге фаворита. В 2016 году англичане уступили Исландии, дебютанту Евро.

Плей-офф стартовал 29 июня. В первый день действующие чемпионы Европы итальянцы сенсационно уступили Швейцарии (0:2), с которой встретится победитель пары Англия — Словакия.